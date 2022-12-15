Народный гнев: как и зачем водители крушат камеры ГИБДД

Первые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД появились на российских улицах и магистралях почти 15 лет назад — в 2008 году. Тогда они умели лишь фиксировать нарушения скоростного режима, притом весьма посредственно. Но и этого оказалось достаточно, чтобы их сразу невзлюбили: еще бы, патруля нет, а штраф — есть. Да еще и такой, который «по-свойски» не решишь, сразу в сберкассу.
Определив главную причину появления новой расходной строки семейного бюджета, отечественный водитель мгновенно взял дело в свои руки: нет, вариант сломать систему, реже нарушая ПДД, не рассматривался. Выбрали другой путь: нареченного врага решено было выводить из строя всеми подручными методами. И первым в ход пошел старый добрый снежок, который у ловкого метателя стабильно попадал в глазок и залеплял «око».
Оценив масштабы хулиганства — а это было именно оно — операторы начали оборудовать камеры подогревающейся блендой — той, что быстро справлялась не только с последствиями снегопада, но и со следами народного гнева. Впрочем, реальной порчи имущества не происходило: прибор легко восстанавливался, а непосредственно хулиган никакого наказания не получал.
Следующий этап, вне всякого сомнения, это волны ненависти к «треногам». Тут развернулись так развернулись: наемных работников, что должны были выставлять камеры в строго определенном месте, следить за их сохранностью и протирать каждые три часа, нарекли врагами народа и начали просто бить. Сами комплексы ломали, колотили, скидывали в болото и даже увозили: некоторые экземпляры, оборудованные маячком, находили прямо в багажниках. Хулиганство перерастало в порчу имущества и кражу, но и это никого не останавливало.
Треноги вызывали такую ярость у водителей — зачастую оправданную, поскольку разъяснительную работу никто не вел, а на местах порой бывал откровенный произвол — что их, чудо чудное, решено было ликвидировать. Вернее, заменить на штатные автомобили — те самые «жирафы» и «капюшоны», которые регулярно встречаются на улицах и магистралях.
Теоретически машины от треног ничем не отличаются: те же камеры, те же наемные водители, тот же результат. Но унификация в единую окраску, визуально означающую «государственную принадлежность», ситуацию решила. Да и «воткнуть» автомобиль в дальний куст, «забыв» о требованиях к установке или чуть-чуть «сместившись» от установленного законом места, так же не выйдет. Впрочем, порча камер после этого не прекратилась.
Каждый сезон охоты или просто осенне-весеннее обострение приводит к тому, что по камерам начинается стрельба. Кто-то использует пейнтбольное оружие, кто-то — страйкбольное, «пуляющее» металлическими шариками. Но встречаются и вполне себе «огнестрельные» ситуации: регулярно даже в «пристоличной» Московской области комплексы уничтожаются самой настоящей пулей.
Меткость, надо заметить, снайперская. Не вызывает сомнения, что использование охотничьего и, тем более, боевого оружия на дорогах — серьезнейшее нарушение закона, но стрелков это не останавливает. Камеры «дырявят» периодически, это не единичные случаи. Народные мстители забывают, что их «праведный гнев» может обернуться большим штрафом, условным сроком, исправительным работами, а также самой настоящей «уголовкой». Камера-то стоит от полутора миллионов рублей и является зачастую государственной собственностью.
Порча камер — самый глупый и бесполезный способ «борьбы с системой». Во-первых, в нем нет никакого смысла: выведенный из строя комплекс мгновенно сигнализирует в штаб о проблемах, на место выезжает группа ремонтников и проводит восстановительные процедуры. Стоит возможность сесть в тюрьму четырех часов простоя камеры фотовидеофиксации?
Во-вторых, количество комплексов таким образом не сократить: у операторов огромные запасы, импортозамещение уже налажено, так что единственным достижением будет дополнительный счет для частной компании. И, наконец, в-третьих: единственным возможным способом не получать штрафы и сокращать количество камер на дорогах является снижение количества нарушений и, как следствие, количества аварий. Тогда и только тогда камеры начнут снимать со столбов, а не вешать новые.