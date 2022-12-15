Народный гнев: как и зачем водители крушат камеры ГИБДД

Первые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД появились на российских улицах и магистралях почти 15 лет назад — в 2008 году. Тогда они умели лишь фиксировать нарушения скоростного режима, притом весьма посредственно. Но и этого оказалось достаточно, чтобы их сразу невзлюбили: еще бы, патруля нет, а штраф — есть. Да еще и такой, который «по-свойски» не решишь, сразу в сберкассу.

Определив главную причину появления новой расходной строки семейного бюджета, отечественный водитель мгновенно взял дело в свои руки: нет, вариант сломать систему, реже нарушая ПДД, не рассматривался. Выбрали другой путь: нареченного врага решено было выводить из строя всеми подручными методами. И первым в ход пошел старый добрый снежок, который у ловкого метателя стабильно попадал в глазок и залеплял «око».

Оценив масштабы хулиганства — а это было именно оно — операторы начали оборудовать камеры подогревающейся блендой — той, что быстро справлялась не только с последствиями снегопада, но и со следами народного гнева. Впрочем, реальной порчи имущества не происходило: прибор легко восстанавливался, а непосредственно хулиган никакого наказания не получал.