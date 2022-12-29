Российских водителей начали массово «кидать» через поддельные сайты каршеринговых компаний

– В сети участились случаи воровства аккаунтов владельцев каршеринга. Мошенники создают фейковые сайты известных каршеринговых компаний, размещая на них выгодные условия несуществующих акций… Жертве предлагается ввести данные своего автомобиля, логин, пароль и данные своего водительского удостоверения. Мы обнаружили свыше 130 фишинговых страниц различных каршеринговых компаний, — говорится в сообщении «Автонет».

После того как человек регистрируется на таком сайте, преступники получают возможность воровать каршеринговые автомобили, используя аккаунт ничего не подозревающей жертвы. Чаще всего злоумышленники завлекают «потенциальных клиентов» на свои сайты, предлагая им от имени настоящих операторов краткосрочной аренды машин всевозможные акции, скидки и тарифы ниже существующих. В «Автонет» пояснили, что за 2022 год резко выросло число связанных с автомобильной темой мошеннических схем, направленных на хищение персональных данных.