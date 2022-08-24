Почему каршеринговые машины опасны для здоровья и кошелька

По сообщениям источника портала «АвтоВзгляд», к обслуживанию каршеринговых машин есть большие вопросы. Их появляется еще больше, когда видишь, как ездят водители арендованных авто. Газуют в пол сразу после запуска мотора, а ведь это очень вредно зимой. Резко маневрируют и превышают скорость. Про «кузовщину» умолчим. Машины царапают, бьют, а нередко вовсе «тоталят». По словам нашего человека, только этим летом к ним в сервис привезли несколько автомобилей, у которых была буквально порвана крыша. После осмотра вынесли вердикт — все нужно списать в утиль. Ну а мелкие «ссадины» — обычное дело.

Дальше — больше. Очень часто у каршеринга случаются перепробеги. Например, у кроссоверов Chery Tiggo 4 первое ТО нужно проводить через 10 000 км, а машины реально пригоняют после 14 000 км. С Renault Arkana ситуация лучше, но не намного. При положенном первом техобслуживании раз в 15 000 км, «французы» появляются в сервисе через 17 000 км.

Такие задержки чреваты серьезными поломками двигателя, ведь при тяжелых условиях эксплуатации масло быстро теряет свои защитные свойства. А летом и вовсе может превратиться в вязкую жижу и прикончить мотор. Нередки и случаи образования задиров на стенках цилиндров. Автомобиль просто встанет, а потом ее арендатору придется доказывать, что он ездил аккуратно и непричастен к поломке. Если он не сможет этого доказать — придется раскошелиться на ремонт, который сейчас очень недешев.