Почему каршеринговые машины опасны для здоровья и кошелька

По сообщениям источника портала «АвтоВзгляд», к обслуживанию каршеринговых машин есть большие вопросы. Их появляется еще больше, когда видишь, как ездят водители арендованных авто. Газуют в пол сразу после запуска мотора, а ведь это очень вредно зимой. Резко маневрируют и превышают скорость. Про «кузовщину» умолчим. Машины царапают, бьют, а нередко вовсе «тоталят». По словам нашего человека, только этим летом к ним в сервис привезли несколько автомобилей, у которых была буквально порвана крыша. После осмотра вынесли вердикт — все нужно списать в утиль. Ну а мелкие «ссадины» — обычное дело.
Дальше — больше. Очень часто у каршеринга случаются перепробеги. Например, у кроссоверов Chery Tiggo 4 первое ТО нужно проводить через 10 000 км, а машины реально пригоняют после 14 000 км. С Renault Arkana ситуация лучше, но не намного. При положенном первом техобслуживании раз в 15 000 км, «французы» появляются в сервисе через 17 000 км.
Такие задержки чреваты серьезными поломками двигателя, ведь при тяжелых условиях эксплуатации масло быстро теряет свои защитные свойства. А летом и вовсе может превратиться в вязкую жижу и прикончить мотор. Нередки и случаи образования задиров на стенках цилиндров. Автомобиль просто встанет, а потом ее арендатору придется доказывать, что он ездил аккуратно и непричастен к поломке. Если он не сможет этого доказать — придется раскошелиться на ремонт, который сейчас очень недешев.
Например, как-то наш человек ремонтировал машину, побывавшую в аварии. Снял передний бапмер, радиаторы, демонтировал поддон картера двигателя. Все работы обошлись в 200 000 рублей. А ведь эту сумму придется заплатить из своего кармана водителю, который попал в подобную переделку. Не завидуем бедолаге.
Теперь пара слов о подвеске. Ходовая машин прочная, но чаще всего страдают «резинки» вроде сайлентблоков и рулевые наконечники. Все это меняют на неоригинальные запчасти, стремясь сэкономить. А вот тормозные диски хозяева каршеринговых компаний стараются держать до последнего, меняя только колодки. Под замену диск идет, когда он уже практически сточился. Кстати, в криптической ситуации это может повлиять на безопасность. Да и новые колодки старый диск будет изнашивать быстрее. Так что ездить на каршеринге лучше аккуратно, иначе те же изношенные диски доведут до мелкой аварии, в которой будете виноваты именно вы.
Техническое состояние машины при мелком ДТП никто проверять не будет, а вот каршеринг непременно взыщет убытки с водителя. Ведь во время ремонта автомобиль простаивает, значит — не приностит прибыль. Покупать у каршеринговой компании такой автомобиль тоже обойдется себе дороже, ведь он в отвратительном техническом состоянии, хотя пока и на ходу. Так что не обращайте внимание на большие скидки.