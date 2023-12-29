Мошенники нашли новый способ «развода» водителей с помощью… тряпки

Автомобиль уже как два года стал роскошью, а новый автомобиль, пусть и китайского бренда, говорит исключительно о высоком и стабильном доходе его обладателя. Следовательно, привлекает много совершенно ненужного внимания тех «элементов», что от безденежья ступили на тонкую и скользкую дорожку мелкого криминала. Об одном из подобных случаев сегодня и пойдет речь.

Итак, имеем достаточно необычный пейзаж: личный и горячо любимый автомобиль стоит в том же месте, где вчера вечером и был оставлен, в целости и сохранности, но на зеркале заднего вида кем-то и зачем-то накручена видавшая виды футболка или другой продукт текстильный промышленности. Намотан крепко, одно рукой не снять, так что самым логичным действом будет завести мотор, а пока тот прогревается, удалить «детскую шалость». Однако этот шаг будет большой ошибкой.