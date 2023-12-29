Мошенники нашли новый способ «развода» водителей с помощью… тряпки

Автомобиль уже как два года стал роскошью, а новый автомобиль, пусть и китайского бренда, говорит исключительно о высоком и стабильном доходе его обладателя. Следовательно, привлекает много совершенно ненужного внимания тех «элементов», что от безденежья ступили на тонкую и скользкую дорожку мелкого криминала. Об одном из подобных случаев сегодня и пойдет речь.
Итак, имеем достаточно необычный пейзаж: личный и горячо любимый автомобиль стоит в том же месте, где вчера вечером и был оставлен, в целости и сохранности, но на зеркале заднего вида кем-то и зачем-то накручена видавшая виды футболка или другой продукт текстильный промышленности. Намотан крепко, одно рукой не снять, так что самым логичным действом будет завести мотор, а пока тот прогревается, удалить «детскую шалость». Однако этот шаг будет большой ошибкой.
Ветошь на зеркало привязали не шаловливые подростки, а вполне взрослые индивидуумы, которые наблюдают за ТС и с нетерпением ждут, чтобы водитель вышел из машины, оставив там сумку с телефоном и всеми документами и кошельком, и увлеченно начал разматывать «посылку». А ведь стоя у машины, да еще и заведенной, центральный замок-то не закрыть! Ворам это прекрасно известно, так что кража не заставит себя ждать. Пути отступления тоже разведаны, догнать вряд ли получится, как и опознать.
Короче говоря, увидев на зеркале заднего вида своей «ласточки» такой «артефакт», нужно спокойно сесть в машину, завести мотор и столь же мирно отъехать от места стоянки на пару кварталов, после чего не сильно торопясь и снег почистить, и тряпку снять. Много снега? Не беда, доставайте щетку, закрывайте автомобиль, и раскидывайте осадки по периметру — никто не подойдет. Нападать — это не воровать, не каждому хватит наглости, так что в случае правильно прочтения ситуации водителю ничего не грозит. И предупредите близких: в смутное время живем.