ГИБДД подвела «аварийные» итоги 2023 года: ДТП и погибших стало больше

По итогам 2023 года число дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах ожидаемо выросло — на 4,5%. Причем в стране стало больше не только самих аварий, но и погибших с пострадавшими.

Если по итогам 2022-го аварийность на российских дорогах удалось снизить на 5%, то в 2023-м она снова пошла в рост. По данным ГИБДД, в январе-декабре произошло 132,4 тыс. ДТП, что на 4,5% больше, чем в 2022-м. На 2,3%, до 14,5 тыс. человек, выросло число погибших, а количество пострадавших увеличилось на 4,3% — до 166,5 тыс. человек.

В разных регионах страны ситуация с аварийностью обстоит по-разному: где-то растет число аварий, где-то увеличивается смертность на дорогах, а где-то оба показателя снижаются. Но есть и те субъекты, где отмечен существенный рост и количества ДТП, и погибших в них.

Так, лидерами по динамике увеличения числа аварий в 2023 году стали Калмыкия (+35,6%), Омская область (32,5%) и Тыва (+24,9%). Что же касается смертности, то здесь отметились та же Калмыкия (+92,2%), Карелия (+72,3%), Ивановская (+43,9%) и Ярославская области (+43,8%).

А вот Ненецкий автономный округ (–30%), Чукотка (–23,5%) и Мордовия (–16,5%), напротив, показали самое ощутимое снижение числа ДТП по итогам 2023 года. Погибших стало сильно меньше на Чукотке (–66,7%), в республике Марий Эл (–46,8%) и Псковской области (–31,2%).