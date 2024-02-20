Вечная путаница: когда на самом деле водитель обязан пропустить автобус

Согласно ПДД, общественный транспорт обладает рядом преимуществ перед рядовыми автомобилистами. Но немногие из них знают, в каких случаях действительно необходимо уступать дорогу пассажирскому автобусу, а в каких – нет. Портал «АвтоВзгляд» расскажет об ошибках, которые регулярно допускают водители легковых автомобилей.

И начать следует с того, что не каждый автобус или минивэн наделен равноправными «правами» на проезжей части. Приоритетом по отношению к другим участникам дорожного движения обладают лишь «маршрутные транспортные средства общего пользования», то есть те, что едут «по установленному маршруту с заранее определенными местами остановки».

Иными словами, междугородние рейсовые и прочие заказные «бусы» никаких преимуществ перед остальными автомобилистами на дороге не имеют. Однако и в случае с городскими перевозчиками многие водители не шибко разбираются в ситуациях, когда маршрутный транспорт в действительности обладает приоритетом на проезжей части. Скажем, нередко «рулевые» путают приоритет общественного автобуса при начале движения от остановки с его перестроением.

Под термином «Перестроение» подразумевается выезд из полосы следования или занятого ряда (к примеру, для обгона или объезда какого-либо препятствия) с сохранением первоначального направления движения. В помощь – п. 8.4 ПДД. И, естественно, в подобных ситуациях «маршрутке» или автобусу уступать совсем необязательно. К слову, как и любому другому ТС.

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А вот если речь идет о выезде автобуса или троллейбуса из зоны посадки-высадки пассажиров, то шофер безпрекословно обязан уступить ему дорогу, о чем русским по белому написано в п. 18.3 ПДД. Примечательно, что если при начале движения от остановки водитель автобуса указал на необходимость перестроиться в соседний ряд (например, в случае последующего поворота или разворота, а также с целью объехать припаркованный или сломавшийся автомобиль), то другие участники дорожного движения тоже должны дать ему возможность совершить маневр.

Причем невзирая на то, что в упомянутом пункте Правил, регламентирующем подобные действия, ничего не сказано о том самом перестроении. Именно поэтому, собственно, у шоферов в таких ситуациях зачастую и возникает путаница. Однако, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. А согласно ст. 12.17 КоАП РФ, за «непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству» водителю грозит штраф в размере 500 рублей.