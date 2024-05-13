Для несогласных: размер выплат по европротоколу может вырасти вдвое

Хорошая новость для тех, кто готов «оформляться» по европротоколу, не опасаясь дальнейшего отказа страховой компании в компенсации ущерба — в обозримом будущем размер возмещения может увеличиться в два раза. Но речь идет исключительно о тех ситуациях, когда у водителей есть разногласия.

Как сообщает ТАСС, правительство поддержало законопроект депутатов партии «Новые люди», предложивших увеличить до 200 000 рублей сумму компенсации потерпевшему в ДТП, если участники придерживаются разных взглядов относительно обстоятельств происшествия и виновности водителей. Сейчас, напомним, максимальная выплата при наличии разногласий не может превышать 100 000 рублей.

При этом в проекте отзыва подчеркивается, что для борьбы с мошенниками нужно, чтобы «реализация предлагаемых законопроектом положений сопровождалась расширением доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к документам и информации, связанным с наступлением страхового случая и необходимым для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения». А это потребует дополнительного времени — так что ожидать вступления нововведений в силу в ближайшие месяцы точно не стоит.

Напомним, что упрощенный порядок оформления ДТП без вызова представителей ГИБДД на место аварии — тот самый европротокол — может быть применен лишь в том случае, если в происшествии никто не пострадал, и в нем участвовало не более двух автомобилей.