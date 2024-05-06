Что делать при ДТП с электросамокатом или с курьером на электровелосипеде

Чем теплее на улице, тем большее пилотов средств индивидуальной мобильности (СИМ) выезжает на городской асфальт. И тем выше риск столкновения автомобиля с электровеликом какого-нибудь курьера, прокатным электросамокатом или другим подобным транспортом, принадлежащим частному владельцу.

Чаще всего ДТП с участием индивидуального электротранспорта провоцируют пилоты СИМ. Ведь именно они, как правило, не имеют ни малейшего представления о ПДД, но при этом носятся на своих «электрожужжалках» с большой скоростью везде и всюду. Когда в машину врезается такой «пилот», ее владельцу можно лишь посочувствовать. Поскольку в дальнейшем его в любом случае ждет муторная процедура.

После столкновения события могут развиваться по одному из нескольких сценариев. Обладатель СИМ может остаться на месте ДТП, а может попытаться улизнуть. Догнать его пешком у вас вряд ли выйдет. Да и не факт, что в случае успеха удастся злодея задержать. Тем более, когда такой «беглец» не достиг совершеннолетия: у автолюбителя нет права даже задерживать ребенка.

Так или иначе, но если самокатчик-аварийщик успешно скроется, шансы, что его потом правоохранители станут искать, минимальны. Практика показывает, что полиция «шевелится» в этом направлении, только если в результате инцидента получают травмы люди.

В любом случае — убежал виновник или нет — следует вызвать полицию для оформления происшествия. Если этого не сделать, через некоторое время может выясниться, что плюнув на ущерб и уехав, с точки зрения закона вы скрылись с места ДТП. Так будет, коли виновник ДТП позднее обратится за медпомощью и расскажет врачам, что устроил аварию. А водителя потом практически гарантированно лишат «прав» за оставление места аварии.

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Если инцидент произошел на дороге — должен приехать представитель ГИБДД. А когда авария случилась «на прилегающей территории» (то есть вне официальных дорог) на место обязан прибыть участковый. И в любом случае оформляется протокол.

— Когда в вашу машину въехал не рандомный электросамокатчик, а курьер конкретной службы доставки, вам можно сказать повезло. У юрлица проще чем у физлица отсудить возмещение материального ущерба. Главное — настоять на том, чтобы полицейский зафиксировал в протоколе: аварию устроил работник, выполнявший заказ такой-то курьерской службы. И в любом случае следует проследить, чтобы все видимые повреждения автомобиля были внесены в протокол о происшествии, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» автоэксперт Алексей Шичавин.

Когда организатор аварии не сбежал и «зафиксирован» в протоколе, взыскание средств на ремонт машины пойдет по тому же алгоритму, что и при ДТП с не застрахованным по ОСАГО виновником-автовладельцем. То есть в рамках Гражданского кодекса. Пострадавший автомобилист за свой счет и с соблюдением всей требуемой законом процедуры должен будет оценить стоимость восстановительного ремонта ТС, а затем обратиться в суд с иском о взыскании суммы ущерба с электросамокатчика.