В рейтинге самых угоняемых автомобилей в России сменился лидер

По итогам прошлого года и в начале 2025-го самые угоняемые автомобили в России имели шильдик LADA. Продукция Волжского автозавода впервые возглавила антирейтинг, потеснив из топа корейские марки Hyundai и Kia, на которые в 2023-м приходилось 31% и 18% угонов соответственно.

Об этом сообщают эксперты «Страхового дома ВСК». Согласно их подсчетам, на долю «Лады» пришлось 66% хищений в 2024 году. С большим разрывом за тот же период идет Lexus за счет результата в 8,5%. Третье место поделили вышеупомянутые «корейцы», заработавшие по 6%.

Судя по страховым случаям, в последнее время угонщики все чаще выбирают флагманскую LADA Vesta. Она фигурирует в 37% ситуаций. Результаты более бюджетной LADA Granta поскромнее — 28%. В то же время специалисты «Совкомбанк Страхование» считают, что первое место по числу угонов все-таки принадлежит ей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно расписал статистику угонов в 2024 году. Кроме того, мы рассказали, какие машины чаще угоняют под заказ.