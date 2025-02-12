Стало известно, какие машины чаще всего угоняют в России

В России самыми угоняемыми в 2024 году стали автомобили марок Chery и Hyundai: статистика говорит, что разница по количеству похищений между ними составляет всего одну машину. Следом в рейтинге идут бренды Kia и ВАЗ. В случаях угонов под заказ мишенью чаще всего становились определенные корейские модели — такие, как кроссоверы Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на директора по защите активов РСА (Российского союза автостраховщиков) Сергея Ефремова. По его словам, причиной угонов стали дефицит автозапчастей и сроки их поставок в нашу страну. По итогам прошлого года злоумышленники увели у владельцев более 350 машин. В эту цифру аналитики включили и легковушки, и грузовики.

В поле зрения угонщиков по заказу может попасть ряд премиальных «китайцев», а в отдаленных регионах РФ — отечественные авто, уточнил Ефремов. И предупредил, что не стоит бросать машину без присмотра надолго, поскольку пристальное внимание к ней является наиболее надежной защитой от угона. От этой напасти россияне в прошлого году чаще всего страховали «китайцев», затем «корейцев», а уже потом авто отечественных марок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал подробную статистику по угонам в России за 2024 год — с конкретными цифрами по регионам.