Михаил Ефремов, спровоцировавший ДТП в 2020-м, выходит по УДО

В суде Алексеевского района Белгородской области прошло слушание об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова. Ходатайство осужденного о завершении наказания одобрено, актер участвовал в заседании по видеосвязи. Прокуратура сочла, что виновник полностью раскаялся и перевоспитался, и в его дальнейшем нахождении в колонии нет необходимости.

Также есть информация, что у Ефремова обнаружены серьезные проблемы со здоровьем. После освобождения актеру запрещено находиться за рулем транспортного средства в течение трех лет. Ефремов обязуется полностью отказаться от алкоголя и называет его своим главным врагом. В заключении он обратился к религии, участвовал в художественной самодеятельности и пропагандировал здоровый образ жизни среди сокамерников.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года в Москве, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном LADA Granta. Сергей Захаров, водитель «Гранты», на следующий день скончался в больнице. Экспертиза показала, что на момент аварии Ефремов находился в сильном алкогольном и наркотическом опьянении: в его крови были обнаружены следы марихуаны и кокаина. Этот факт стал отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

В ходе следствия и на судебных слушаниях актер то отказывался признавать вину, то снова брал на себя ответственность, неоднократно менял адвокатов и подавал кассационные жалобы. По итогу судебных разбирательств 8 ноября 2020 года Ефремов был этапирован в колонию общего режима под городом Алексеевка Белгородской области. Из 7 лет 6 месяцев, назначенных судом, он отбыл за решеткой чуть менее 4,5 лет.