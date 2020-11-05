На каких автомобилях ездил нарушитель ПДД Михаил Ефремов

Первым автомобилем в жизни Ефремова стал ВАЗ-2108, который он прикупил к празднованию своего 21-го дня рождения в 1984 году. Модная «восьмерка» в те времена считалась пиком совершенства. А уж в столь молодом возрасте — и вовсе подарком судьбы. Впрочем, Михаил тоже не лыком шитый — завидуйте молча!
Кстати, изделия Волжского автозавода долго сопутствовали артисту на его жизненном пути. В гараже у «звезды» побывало немало «Жигулей»: в их числе и классический ВАЗ-2105, на котором случилось первое в ефремовской автокарьере ДТП. И не абы какое, а с троллейбусом — поверивший в себя лицедей не счел необходимым пропустить общественный транспорт.
Кроме того, имелись во владении знаменитости универсал ВАЗ-2111 и внедорожник ВАЗ-2121. Причем «Ниву» актер приобрел специально для езды по бездорожью, так как долгое время проживал с семьей на даче. Правда, после развода машина досталась его бывшей жене. Впрочем, изменил Ефремов и автомобилю, отдавшись премиальному немецкому седану Audi 100.
И однажды пересев на иномарку, Михаил больше никогда не вернется в клуб автомобильных патриотов. Похоже, за рулем заморской машины он не только в очередной раз почувствовал себя знаменитостью, но и человеком. Даже несмотря на то, что как-то раз у автомобиля прямо на ходу оторвалось колесо.
Дальше — больше: на смену увядающей Audi пришел свеженький Volvo 460, который больше стоил, но меньше «сыпался». А после шведского седана артист решил поэкспериментировать с японским автопромом.
Так, в «звездном» автопарке появился новенький Nissan Almera. Хотя долго поездить на нем не удалось — Ефремов снова угодил в аварию, и автомобиль был продан. Впрочем, какой из артиста пешеход? Тем более, что Михаилу по вкусу пришлась отнюдь не «овощная» Subaru Impreza. Кстати, в ефремовском гараже побывал и еще один «Субарик» — кроссовер Forester. Но куда ему до иконы роскоши и стиля — Mercedes-Benz? Да, как же в России и без автомобиля с трехлучевой звездой на капоте!
Короче говоря, в жизни Михаила случился премиальный кроссовер ML350. Но и на этом «звездолете» водитель с именем попал в аварию. Вероятно, устав от неумелых пилотов, раскатывающих по дорогам страны, шоумен стал возить свое тело на диване служебного авто. Естественно, «Мерседеса» и, конечно же, представительского, коим стал шикарный S-класс. А что: удобно и безопасно — и вздремнуть можно, и рюмочку лишнюю пропустить.
Пожалуй, на нем бы лучше и ездил телеведущий. Но нет — новенький американский внедорожник так и манит сесть за руль. А рюмочка провоцирует и вовсе. Да, именно Jeep Grand Cherokee стал последним автомобилем Ефремова до заключения под стражу. Если, конечно, не считать езду на «автозаке» из СИЗО в суд и обратно.
Напомним: находясь в состоянии алкогольного опьянения, актер вновь совершил аварию, в которой погиб водитель встречной легковушки. Фемида приговорила заслуженного артиста России к 8 годам лишения свободы. Благодаря апелляции адвокатов срок осужденному удалось скостить на шесть месяцев. Интересно, после всего этого с чем Ефремов завяжет раньше — с машинами или алкоголем?