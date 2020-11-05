На каких автомобилях ездил нарушитель ПДД Михаил Ефремов

Дальше — больше: на смену увядающей Audi пришел свеженький Volvo 460, который больше стоил, но меньше «сыпался». А после шведского седана артист решил поэкспериментировать с японским автопромом.

Так, в «звездном» автопарке появился новенький Nissan Almera. Хотя долго поездить на нем не удалось — Ефремов снова угодил в аварию, и автомобиль был продан. Впрочем, какой из артиста пешеход? Тем более, что Михаилу по вкусу пришлась отнюдь не «овощная» Subaru Impreza. Кстати, в ефремовском гараже побывал и еще один «Субарик» — кроссовер Forester. Но куда ему до иконы роскоши и стиля — Mercedes-Benz? Да, как же в России и без автомобиля с трехлучевой звездой на капоте!

Короче говоря, в жизни Михаила случился премиальный кроссовер ML350. Но и на этом «звездолете» водитель с именем попал в аварию. Вероятно, устав от неумелых пилотов, раскатывающих по дорогам страны, шоумен стал возить свое тело на диване служебного авто. Естественно, «Мерседеса» и, конечно же, представительского, коим стал шикарный S-класс. А что: удобно и безопасно — и вздремнуть можно, и рюмочку лишнюю пропустить.