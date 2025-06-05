Стало известно, кто и где чаще попадает в ДТП в поездках по России на машине

В нашей стране Москва давным-давно считается первым городом во всех смыслах. В плане ДТП с автомобильными путешественниками столица тоже не стала исключением. В Первопрестольной случается больше всего подобных инцидентов — 6,9%.

Об этом говорят результаты опроса 1,5 тыс. водителей, организованного госкомпанией «Автодор» и Страховым домом ВСК. Кроме того, выяснилось, что, путешествуя по российским просторам, жители Москвы чаще других попадают в дорожные аварии, с ними связано 47% подобных происшествий. На автомобилистов из Краснодара пришлось 3%, на счету Ставрополья — 2,8%, а уроженцы Челябинской области дотянули только до 2,7%.

Помимо столицы, аварии с любителями турпоездок на колесах часто происходят в Новосибирской области, на нее пришлось 6% случаев. В тройку лидеров в этом плане вошел и Краснодарский край с 5,4%. Далее идет Подмосковье, у которого на счету 4,5%, и замыкает первую пятерку Санкт-Петербург благодаря показателю в 3,8%.

Калининград, Ставропольский край и Тула признаны самыми безопасными туристическими локациями для автомобилистов.