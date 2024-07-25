Жара: водители столкнулись с острой и крайне опасной проблемой южных дорог

В Краснодарском и Ставропольском краях, а так же в республиках Кавказа стоят крайне высокие, давно не приходившие на эти земли температуры — столбик термометра порой переваливает за отметку в 45 градусов. Тяжело себя чувствуют не только люди, но и «железные кони», которые при такой жаре могут подкинуть своему владельцу крайне редкую в центральной России задачку. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Экваториальное буйство природы охватило всю центральную Россию, но на юге, куда прямо сейчас едут тысячи автомобилистов со всей страны, термометр словно сума сошел: до 45 градусов тепла! А ведь в Краснодарский край ежедневно въезжает более 30 000 авто! Рекорд — 35 313 машина — был поставлен 15 июля, в самой середине лета. И поток туристов не иссякает: многие в последние годы выбирают именно отечественные курорты. Едут, естественно, на машинах, поскольку некоторые аэропорты закрыты, да и цены на «общественный транспорт» оставляют желать лучшего.

Трасса М4 «Дон» в 2024 году подошла к туристическому сезону в своем, возможно, лучшем состоянии, нарекания вызывают лишь пара отрезков в Ростовской области, да единственный ремонт моста невдалеке от столицы. Поставил круиз-контроль на разрешенную скорость — и наслаждайся мелькающими за окном пейзажами.

Безусловно, очереди собираются на пунктах оплаты, но и этот вопрос можно решить почти безболезненно, заранее озадачившись покупкой транспондера: в отличии от многих других отечественных платных дорог, здесь «электронное платежное средство» работает без сучков и задоринок. Но есть другая проблема.

Фото портала АвтоВзгляд.

Асфальт раскалился до таких температур, что покрышки начинают буквально гореть: любое резкое торможение, которое за полторы тысячи километров происходит неоднократно, приводит к появлению дыма и длинному черному следу на проезжей части. Во-первых, резко возрастает тормозной путь, а машина, благодаря «плывущей» резине, на доли секунды теряет управляемость.

Во-вторых, изношенные шины, которые «сезон доездить», довольно оперативно начинают демонстрировать кордовую нить: резина истирается с утроенной скоростью. Ну а в-третьих, довольно часто происходят и самые настоящие взрывы колес: вся обочина от Воронежа до Краснодара завалена остатками шин как грузовых, так и легковых.

Мягко говоря, ситуация может привезти к серьезной аварии, особенно когда водитель устал или отвлекся. За 13 часов дороги были замечены минимум два подобных случая. Примерно столько же, сколько за последние лет пять активного изучения красот и широт родного края.

Фото портала АвтоВзгляд.

Иными словами, выезжая этим летом «на юга», водителям следует не только провести стандартную процедуру подготовки ТС к дальней дороге и проверить работу кондиционера, но и здраво оценить состояние покрышек.

Многие, особенно те, кто «доезжает» зимние шины, рискуют столкнуться с серьезными неприятностями на раскаленных южных магистралях, на ровном месте испортив столь долгожданный отпуск. Стоит оно того или нет? В любом случае: предупрежден — значит, вооружен.