Число ДТП с водителями-детьми подскочило в России на 20%

По данным ГАИ, в январе-мае нынешнего года в нашей стране произошло 739 аварий с участием водителей, не достигших даже 16 лет — на 20,4% больше, чем за первые пять месяцев 2024-го. Количество пострадавших в «детских» ДТП выросло на 22% (734 ребенка), а число погибших снизилось на 20% (12 человек).

— Тревогу вызывают показатели среди подростков, управляющих мотоциклами и мопедами. Они составляют 75% всех ДТП, связанных с детьми-водителями. За пять месяцев этого года отмечается рост таких автоаварий — количество происшествий увеличилось на 24,5% и составило 554 случая, а число пострадавших — на 25,3%, 550 человек. Число погибших детей, управлявших мопедами и мотоциклами — такое же, как и в прошлом году, 10 человек, — цитирует РИА Новости начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергея Хранцкевича.

Основной причиной увеличения аварий с участием водителей в возрасте до 16 лет называется недостаточный родительский контроль. Взрослые часто покупают детям мопеды или питбайки (не разрешенные для дорог общего пользования), но не объясняют правила безопасности.

В этой связи ведомство рекомендует родителям проводить беседы с подростками о ПДД и запрете езды без «прав». Управление мопедом или скутером требует водительского удостоверения категории M, которое выдается с 16 лет после обучения. Не лишним будет и ограничить доступ к ключам от других транспортных средств, имеющихся в семье.

Также в ГАИ напомнили, что за вождение без «прав» в России предусмотрен штраф в размере 5-15 тыс. рублей с задержанием ТС. Тех, кто передает «руль» ребенку, наказывают на 30 000 целковых. А за все нарушения, совершенные подростком в возрасте до 16 лет, ответственность несут родители.