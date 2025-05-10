Не будь идиотом: полезные лайфхаки для водителей электросамокатов и велосипедов

Дороги в российских городах в новом летнем сезоне обещают быть еще более оживленными: только за февраль продажи велосипедов, самокатов и роликов в некоторых спортивных магазинах выросли в три раза. К опасным соседям по дороге традиционно добавятся и самокатчики: в прошлом году службы кикшеринга Подмосковья насчитали больше 19,6 млн поездок за сезон. Короче говоря, грядущее лето обещает автовладельцам и пешеходам стать весьма «урожайным» на различные инциденты с пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ). Поэтому портал «АвтоВзгляд» посчитал совсем не лишним напомнить базовые правила безопасного сосуществования на дорогах автомобилистов всех этих категорий участников движения — целее будем!

Водители разных видов транспорта зачастую создают друг другу экстремальные ситуации на дорогах. В прошлом году, по данным НЦ БДД МВД России, произошло почти 5250 ДТП с пострадавшими велосипедистами: 4% от всех аварий в стране. Практически такое же число аварий случилось и со средствами индивидуальной мобильности — около 4500 за 2024 год с 54 погибшими.

Каждый пользователь СИМ должен помнить, что он малозаметен для автомобилистов. Именно этот фактор нередко приводит к аварийным ситуациям на дорогах. Дело в том, что во время вождения водитель легковушки концентрируется на наиболее привычных объектах: других автомобилях, грузовиках, более непредсказуемых машинах такси и каршеринга.

Фото: globallookpress.com

Такие нестандартные объекты как велосипеды и самокаты, внимание автовладельца может буквально «пропускать». Чтобы быть заметными на дороге, водителям альтернативных транспортных средств стоит обязательно использовать яркую одежду и светоотражающие элементы, устанавливать дневные ходовые огни и при движении помнить о слепых зонах автомобилей.

НА ДВА КОЛЕСА МЕНЬШЕ

Велосипедист, с точки зрения ПДД, полноценный водитель на дороге. Его касаются все требования дорожных знаков, светофоров, регулировщиков, дорожной разметки. За нарушение ПДД едущего велосипедиста привлекут к ответственности как велосипедиста, а если в момент нарушения он вел велик «под уздцы» и шел пешком, он будет считаться пешеходом. На проезжей части могут находиться только велосипедисты старше 14 лет и только на технике с исправными тормозами и рулевым управлением.

Тем, кто в этом сезоне впервые решится выехать на дорогу на велосипеде, напомним специальные сигналы для других участников движения. При отсутствии световых указателей сигналы подаются рукой: вытянутая в сторону левая говорит о левом повороте, вытянутая правая — о повороте направо, а поднятая вверх любая из рук сигнализирует о торможении. Безусловно, для подачи таких сигналов надо уверенно держаться на велосипеде и уметь хорошо им управлять.

Важный вопрос: где можно ехать велосипедисту? Правильный ответ: по велодорожке или полосе для велосипедистов. Если ее нет, то по правому краю проезжей части. Если это невозможно, то по обочине. И только когда все эти элементы проезжей части недоступны, велосипедист может ехать по тротуару или пешеходной дорожке.

Фото: globallookpress.com

Курьерские службы активно пользуются современной модификацией великов — электровелосипедами и электросамокатами. Этим сильно недовольны автовладельцы и пешеходы, ведь свои маршруты сотрудники доставки прокладывают по оживленным улицам, паркам и скверам. Над регулированием этого опасного и быстрого транспорта сейчас работают в разных регионах. Посмотрим, что наработают...

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ САМОКАТЫ

Электросамокаты в России очень быстро стали одними из популярнейших средств передвижения по городу и, как следствие, частыми участниками аварий. С этого года правила для пользователей самокатов ужесточились. Самокатчики обязаны уступить дорогу при движении рядом с пешеходами, при выезде из жилых зон и при пересечении дорог вне перекрестков. Максимальную скорость самокатов в городе ограничили до 25 км/ч, встроенные Iot-модули автоматически замедляют самокаты проката, а в парках, скверах и местах с повышенным пешеходным движением скорость СИМ не поднимается выше 5-15 км/ч.

Под запретом теперь и езда на СИМ вдвоем: с нарушителей потребуют штраф в размере 800 рублей, а также возможны большие штрафы от служб проката. Столичные кикшеринговые службы по согласованию с городскими властями внедрили заградительные штрафы для несовершеннолетних пользователей и тех, кто предоставляет им доступ к учетным записям. Нарушителям грозит штраф в 100 000 рублей и блокировка аккаунта в сервисе проката. Первый такой штраф за поездку на самокате с ребенком уже выписан в столице этой весной.

Фото: globallookpress.com

КТО ИХ ВООБЩЕ КОНТРОЛИРУЕТ?

Новые средства передвижения должны учитывать интересы всех жителей города. Такой позиции придерживаются транспортные власти. Хотя электровелосипеды очень способствуют развитию курьерских сервисов и сокращают время курьеров в пути, а электросамокаты упрощают передвижение по улицам городов, они же буквально терроризируют пешеходов.

Некоторые российские регионы ввели собственные ограничения для самокатов: им запретили движение в определенных зонах (в центре городов, на оживленных набережных, в скверах и парках) или в определенные дни (например, праздничные дни становятся «днями свободы от самокатов»). Появились и обучающие курсы езды на самокате. А в Московской области запустили массовые экспресс-тренинги «Безопасный кикшеринг», чтобы воспитать ответственных самокатчиков.

В Москве в 2024 году на арендные самокаты и велосипеды установили специальные укрупненные номера, а камеры с нейросетями обучили распознавать опасные действия водителей и передавать данные операторам. Современные комплексы фотовидеофиксации распознают как сами транспортные средства (велосипеды, самокаты и другие СИМ), так и их нарушения: перевозку пассажиров, проезд по «зебре» и на красный сигнал светофора.

Фото: globallookpress.com

Способности нейросетевых камер все время расширяются. К примеру, отечественный комплекс фото- и видеофиксации последнего поколения «Азимут 4» в пилотном режиме уже умеет идентифицировать и строить трек СИМ, фиксировать пересечение пешеходного перехода без спешивания, а также передвижение двух человек на одном транспортном средстве и передвижение по проезжей части при наличии велодорожки.

— Мы обучаем комплексы фото- и видеофиксации распознавать наиболее частые виды нарушений, а также то несоблюдение ПДД, которое чаще всего приводит к авариям и травмам, — рассказывает заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский. — В отношении автомобилистов «Азимуты» уже фиксируют более 50 составов нарушений ПДД. С развитием СИМ возросла и аварийность на дорогах с их участием, так что наш следующий уровень — обучение нейросетей распознаванию нарушений езды на современном популярном мобильном транспорте...

Всем, кто готов присоединиться к сезону проката самокатов и велосипедов, напомним простые правила: используйте защитные элементы и световозвращатели — это обязательная экипировка; спешивайтесь на пешеходных переходах; не передвигайтесь на СИМ в состоянии опьянения и в непогоду — воспользуйтесь городским транспортом.

Кроме того, нельзя забывать, что самокат рассчитан на одного человека: езда вдвоем запрещена, иначе в случае любого инцидента травмы будут серьезнее. А высокая скорость и резкие маневры создают аварийные ситуации для всех участников дорожного движения. Помните: чем более вы непредсказуемы, тем больше у вас шансов попасть в неприятности. И, наконец, когда паркуетесь, думайте о пешеходах и автомобилистах: самокаты и велосипеды не должны им мешать.