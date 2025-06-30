В России резко увеличилось число краж запчастей с автомобилей

С начала года россияне потратили более 148 млн рублей на замену похищенных запчастей. Особенно часто воруют детали для автомобилей BMW, Volkswagen Polo и LADA. Эмблемы, зеркала и диски лидируют по числу краж с автомобилей.

РИА Новости сообщили, что, согласно исследованию, основанному на данных продаж маркетплейсов и статистике автостраховщиков за первое полугодие 2025-го, спрос на определенные автозапчасти в России вырос в 2,5 раза. Так, наиболее подвержеными краже оказались новые шильдики производителей, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, колесные диски и колпаки, накладки, заглушки, крепления стеклоочистителей и штатные камеры. Как отмечают страховые компании, именно эти комплектующие чаще всего привлекают воров.

Среди самых дорогостоящих украденных деталей — боковые зеркала и колесные диски. Кражи зеркал составляют 36% от всех страховых случаев, связанных с повреждением автомобилей. Фары и колеса также входят в число наиболее уязвимых элементов.

Чаще всего кражи происходят у владельцев BMW — на эту марку приходится 14% инцидентов. Далее следуют LADA, Mercedes-Benz и Toyota, каждая из которых фигурирует в 9% случаев. Наибольшее число похищений зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Тенденция к росту краж автодеталей сохраняется, и владельцам автомобилей перечисленных марок рекомендуется проявлять повышенную бдительность.