Новые старые проблемы: в России начали массово «разувать» китайские автомобили

Екатеринбург накрыла волна крайне неприятных, но отнюдь не уникальных преступлений на автомобильной почве: злодеи сняли колеса с целой череды китайских автомобилей. На данный момент известно о трех случаях, однако чутье подсказывает, что число подобных происшествий будет расти. Как мы дошли до жизни такой и чего стоит бояться владельцам новеньких китайских машин, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Никогда такого не было, и вот опять

Любое кризисное время, а сейчас у нас именно такое, характеризуется, в том числе, и ростом мелких преступлений, совершаемых зачастую гражданами, кто ранее сторонился преступать закон. Так, в «лихие девяностые» вполне законопослушные люди воровали «дворники», боковые зеркала заднего вида, магнитолы или снимали дорогие колесные диски.

Хотя, почему в девяностых? Вот буквально на днях подобная же зараза выплеснулась в Екатеринбурге, где злоумышленники «разули» сразу несколько новых китайских кроссоверов. Три случая — это уже тенденция, так что можно смело делать далеко идущие выводы и пытаться понять, как выйти из такой «воды» сухим.

Что произошло: три новеньких «китайца» лишились роскошных литых дисков огромного размера ночью и без ведома хозяина. Это правонарушение классифицируется ст. 58 УК РФ как кража. Если нарушитель был один, что маловероятно, ему «светит» по ее первой части — за тайное хищение чужого имущества — до 80 000 рублей или в размере зарплаты за полгода штраф, либо обязательные работы на 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо (....) лишение свободы на срок до двух лет. Группе лиц — не сильно строже. Но это отчаянных парней с Южного Урала не напугало.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Ответ на вопрос: «почему именно с китайских машин» прост: на них стоит дорогая, большого диаметра резина, а сами диски столь хрупкие и быстро теряющие первоначальный лоск, что собственники частенько задумываются об их замене. Более того: хром с них слезает еще до соприкосновения с бордюрным камнем — одних дорожных реагентов хватает.

Машин подобных продали немало — спрос будет. А вот московского богатства на различные камеры — «Безопасный город», в частности, Екатеринбургу пока достичь не удалось: огромный полуторамиллионный город «обозревают» всего 18 000 единиц. В столице, для сравнения, таких комплексов уже установлено 216 000, что делает каждый угол Первопрестольной обозреваемым, как Красную площадь.

Попавшим в неприятность екатеринбуржским автомобилистам можно только посочувствовать: вероятность, что их собственность вернут — крайне низкая. В лучшем случае им поможет страховая компания, в худшем — кредит в банке. А всем остальным обладателям новых ТС и автомобилей с новыми шинами и дисками остается лишь напомнить: хорошая сигнализация, нормальное парковочное место и «секретки» на колесах еще никому не мешали.