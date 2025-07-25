Летний кошмар: подростки стали массово угонять машины и гробить их в ДТП

Российская ГАИ обращает внимание на тревожную тенденцию: каждое лето резко увеличивается количество происшествий на дорогах с участием подростков. При этом дорожные страсти-мордасти тинейджеры нередко устраивают на угнанных транспортных средствах! Статистика ГИБДД показывает, что в летние месяцы случаи воровства машин несовершеннолетними и аварии с их участием на мопедах, питбайках и мотоциклах вырастают на 20-40%. Эти цифры порталу «АвтоВзгляд» подтвердили и в ряде компаний, специализирующихся на защите автомобилей от противоправных действий злоумышленников.

Средний возраст малолетних аварийщиков и угонщиков — 16 лет. Проблема в том, что мопеды и питбайки часто покупают как спортивный инвентарь — родители дарят их детям, или подростки приобретают технику на собственные деньги. При этом Правила дорожного движения многие из них знают поверхностно, а о защитной экипировке и вовсе забывают.

Особенно тревожит то, что в случае мелких аварий (например, столкновений с припаркованными машинами) подростки обычно скрываются с места ДТП, что, понятное дело, создает проблемы для пострадавших автовладельцев — без виновника инцидента им приходится ремонтировать повреждения за свой счет.

Если говорить о росте числа подростковых угонов, то эксперты видят несколько тому причин: малолетки ищут острых ощущений, хотят доказать свою смелость друзьям, а те, кто постарше — иногда используют угнанные машины для других правонарушений.

Отдельная история — когда дети берут родительские авто без спроса. Не имея «прав» и должного опыта вождения, они при этом (как, впрочем, и в большинстве перечисленных выше случаях) рискуют не только собой, но и другими участниками движения.

Фото: globallookpress.com

В таких ситуациях охранный видеорегистратор, подключенный к системе безопасности, становится незаменимым помощником. Он фиксирует все детали аварии, включая момент столкновения и действия второго участника, особенно если тот пытается скрыться. Эти записи — железное доказательство для страховых и полиции.

Кроме того, телематический модуль противоугонной системы позволяет родителям удаленно следить за машиной: проверять ее местоположение, пробег и даже стиль вождения. Резкие разгоны, торможения или превышение скорости сразу видны — так можно быстро обнаружить, что автомобиль используется без разрешения.

— Лето — действительно период повышенных рисков, когда подростки чаще попадают в аварии или угоняют машины, — говорит Семен Фокин, руководитель дивизиона «Автомобили» компании «Цезарь Сателлит». — Наша статистика, как и данные автоинспекции, подтверждают: в каникулы таких случаев становится значительно больше.

Угон, даже ради «прокатиться», — это уголовное преступление с серьезными последствиями. А ДТП с участием несовершеннолетних водителей, особенно если они скрываются, грозят не только травмами, но и финансовыми потерями для пострадавших.

Поэтому мы призываем родителей не только разговаривать с детьми о безопасности на дорогах, но и использовать современные технологии — чтобы контролировать использование автомобиля и оперативно вызывать помощь в случае аварии. Это реальный способ сделать дороги безопаснее для всех, — подчеркивает эксперт.