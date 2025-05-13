Спрячь за высоким забором: как уберечь автомобиль от дачного угона

В большинстве регионов России наступил дачный сезон. А это значит, что все чаще люди паркуют свои машины не под окнами многоэтажек, а в собственных заездах и гаражах. Однако можно ли гарантированно защитить авто от угона только лишь глухим дачным забором или крепким замком? Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд» о способах защиты ТС от неприятностей на дачном участке.

Попытки угона машины с дачного участка в России действительно случаются, отмечает директор направления «Недвижимость» АО «Цезарь Сателлит» Илья Каковкин. Причем очень часто они сопровождаются иными преступными действиями. То есть на участок пробираются, чтобы совершить кражу другого имущества, а попутно угоняют авто. Но отдельной «дачной» статистики таких угонов не существует, уточняет эксперт. МВД ведет учет правонарушений именно в разрезе административно-территориального деления, не выделяя квартиры или коттеджи.

Объекты недвижимости, включая дачное хозяйство, можно ставить на охрану с видеонаблюдением и датчиками, рассказывает собеседник портала «АвтоВзгляд». Такие системы дают возможность удаленного бесплатного мониторинга и выезда групп быстрого реагирования. Это актуально, в том числе, для предотвращения угона машины с дачного участка или из дачного гаража, уточняет Каковкин. Причем услуги в этом сегменте могут предоставляться в двух форматах.

Первый вариант — оборудование, которым клиент пользуется сам. То есть после установки он может удаленно наблюдать внутренние помещения коттеджа или дачного домика, дачный двор и любые постройки на территории. Соответственно, по камере или камерам, установленным снаружи дома, клиент может следить, в том числе, за своим припаркованным автомобилем, даже если сам находится за сотни километров от этого места. То есть клиент может подключиться, чтобы увидеть, что происходит онлайн, или зайти в видеоархив и просмотреть запись.

Фото globallookpress.com

Второй формат подразумевает доступ к камерам сотрудников компании, которая предоставила охранную систему, уточняет эксперт. При ее наличии, если посторонний человек пересекает некие условные границы, то срабатывает оборудование, и на пульт дежурного поступает сигнал тревоги. Выдвигается группа быстрого реагирования, прибывающая на место и фиксирующая правонарушение. У оперативников есть полномочия на задержание постороннего лица, проникшего на объект, до прибытия сотрудников полиции.

Можно, конечно, попробовать обезопасить дачное имущество и без охранной системы, и без видеонаблюдения, признает эксперт. На определенный контингент правонарушителей способно подействовать наличие на заборе какой-нибудь наклейки с отпугивающим логотипом известной охранной системы. Можно также смонтировать на видных местах муляжи камер (не говоря уже о всевозможных дедовских способах, вроде табличек «осторожно, во дворе злая собака»).

Но если все-таки есть желание получить максимальную защиту, то лучше не ограничиваться муляжами и не уповать лишь на систему видеонаблюдения, уверен представитель «Цезарь Сателлит». Ведь ни архив записей, ни наблюдение за действиями злоумышленника в прямом эфире не дают возможности владельцу предотвратить кражу. А видеофиксация самого проникновения может никоим образом не прояснить ничего, что касается личности преступника. Маска, перчатки, скрывающая особенности фигуры одежда — и все, злодей неизвестен.

Более того, кража может происходить в момент нахождения клиента либо членов его семьи на объекте. А вступать в прямой конфликт с личностями, пробравшимися на территорию, просто опасно. И на этот случай, например, у «Цезарь Сателлита», также предусмотрена услуга выезда группы быстрого реагирования.

Фото globallookpress.com

Так что более надежный вариант, подчеркивает Каковкин, это видеонаблюдение плюс услуга оперативного реагирования. Цена вопроса в таком случае начинается примерно с 40 тыс. рублей (без учета абонентской платы), что вполне доступно дачникам со средним достатком, опасающимся за свое хозяйство.

— Недавно у нас был случай. Выезжала группа быстрого реагирования на один дачный участок, куда пробрался посторонний. Не то бывший собственник, не то бывший наниматель, — рассказывает эксперт. — Явился и начал выпиливать входную дверь при помощи болгарки. Выехала наша группа, его задержали, передали сотрудникам полиции. А они уже разберутся, кто он и зачем все это делал.

Причем эффективность работы оперативных экипажей не связана с отдаленностью дачного участка от крупных городов, уверяет собеседник портала «АвтоВзгляд». Главное — чтобы объект находился в относительной близости от какого-то мало-мальски заметного районного центра, чтобы можно было подключить группу реагирования компании-партнера, работающей в этой местности. Естественно, речь не идет про какие-то глухие районы, куда в принципе трудно добраться.

Поэтому идеальный вариант — отдельно оборудовать охранной системой и само ТС, припаркованное на даче, считает эксперт. Ведь если группа реагирования вдруг по каким-то причинам не успела к месту проникновения, и автомобиль все-таки угнали, то можно будет отследить его передвижение и существенно повысить шансы на перехват. Оператор в центре безопасности компании, обеспечивающей охрану, получит сигнал о несанкционированном отъезде авто и поставит в известность правоохранителей конкретного региона, по которому эта машина передвигается, чтобы содействовать поимке.