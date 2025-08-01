Выезд на встречку и превышение скорости стали главными причинами смертей в ДТП

Смертность на российских дорогах продолжает оставаться высокой из-за грубых нарушений ПДД. При этом, согласно новым данным, почти 60% всех погибших в ДТП стали жертвами всего двух видов нарушений.

Ссылаясь на данные из обзора дорожно-транспортной аварийности МВД РФ, ТАСС сообщило, что в первом полугодии 2025 выезд на встречную полосу и превышение скорости привели к наибольшему количеству смертей — в 29,2% и 28,8% случаев соответственно.

Общая статистика указывает на улучшение общей ситуации: количество аварий снизилось на 1,4% (до 55 964 случаев), число погибших на 3% (5 802 человека), раненых стало меньше на 1,8% (69 733 пострадавших). Однако эти цифры по-прежнему остаются тревожно высокими.

Добавим, что случаи смерти при остановке и парковке увеличились на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2024. На 65% выросло количество пешеходов, погибших из-за того, что водители не уступили им дорогу. Развороты в запрещенных местах стали причиной на 25% больше смертей, чем в 2024.