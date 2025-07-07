Трагические пересечения: почему в России ДТП чаще всего случаются на перекрестках

А знаете ли вы, что почти половина всех ДТП в России происходит в зонах пересечения дорог: на перекрестках. Что, на первый взгляд, довольно странно, ведь, во-первых, правила их проезда весьма четко описаны в ПДД, а во-вторых, многие из них «вооружены» знаками, светофорами, разметкой. Тем не менее водители умудряются превращать перекрестки в места повышенной опасности. Как власти борются с этой проблемой, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Напомним для начала, что в соответствии с пунктом 1.2 ПДД, перекресток — зона пересечения, примыкания, разветвления автодороги на одном уровне, ограниченная воображаемыми границами, которые соединяют противоположные закругления дорог. И каждый автолюбитель должен уметь определять эти границы — соединять незримые линии начала закругления дорог.

Также каждый автомобилист обязан при пересечении перекрестка придерживаться нескольких аксиом. Например, прежде чем начать движение он должен убедиться, что пешеходов, намеренных перейти проезжую часть, не предвидится; совершать поворот только из предназначенной для этого полосы; жестко соблюдать требования приоритета, знаков и разметки. И никогда не превышать здесь скорость. Торопливость в данном случае приводит исключительно к опозданиям. Но многие ли из нас выполняют все эти требования?..

Но едем дальше. На загруженном перекрестке со сложной архитектурой движения не слишком опытный или просто уставший «рулевой» может и вовсе растеряться: кого пропускать, когда ехать? Хотя, на самом деле, тут все просто: загорелся зеленый — не дави сразу на педаль, убедись, что остальные водители успели завершить маневр.

Фото globallookpress.com

Кстати, пешеходов это тоже касается: не все обладают природной прытью и успевают перейти дорогу на разрешающий сигнал светофора. Поэтому все их надо пропустить и только после этого начинать движение. Не стоит забывать и про трамваи: они всегда первые, а водитель обязан им уступать.

Правило правой руки работает и на пересечении дорог: нет светофора или регулировщика — пропускай помеху справа. Но тут стоит оговориться, что действовать по этому правилу стоит лишь при отсутствии знаков приоритета. Есть знак — действуем так, как требует именно он.

Впрочем, нарушить правила на перекрестке и создать аварийную ситуацию можно даже стоя на месте. Не верите? Вот простой пример: выезд за стоп-линию способен привести к пробке или серьезной аварии. Особенно это актуально на улицах с плотным движением, где пространство рассчитано буквально до сантиметра: неправильно остановившийся автомобиль может помешать автобусу или грузовику выполнить поворот, спровоцировав затор. Тем не менее, подобные нарушения случаются сплошь и рядом.

И, как показывает практика, бороться с ним просто «чтением морали» явно недостаточно. И чтобы сократить число нарушений и снизить аварийность на перекрестках, транспортные власти регионв все чаще используют наиболее действенный инструмент осознанности и мотивации на дороге — камеры фото- и видеофиксации.

Такой контроль в тандеме с неизбежным наказанием прекрасно справляется с задачей дисциплинирования самых недисциплинированных шоферов. Получив один-два-три штрафа за, например, стоп-линию, каждый из которых обойдётся в сумму от 500 до 1000 рублей, водитель, как правило, быстро начинает замечать ее и следовать требованиям ПДД.

Фото globallookpress.com

— Перекрестки — одни из самых аварийно-опасных участков дорог. Именно здесь нередко происходят самые тяжелые ДТП.

Кто-то решает проскочить на желтый, кто-то поворачивает в неположенном месте или заезжает за стоп-линию. Все эти, на первый взгляд, «мелочи» могут привести к трагическим последствиям. Комплексы фотовидеофиксации «Азимут 4» распознают подобные нарушения с максимальной точностью. Итак, на перекрестке установлена камера.

Она подключена к дорожному контроллеру, который переключает сигналы светофора. Этот же контроллер передает информацию о том, что включена красная фаза светофора, на камеру. Которая в этот самый момент делает две фотографии. Первую — когда автомобиль находится перед светофором, вторую — когда он уже проехал конфликтную точку.

При этом в доказательную базу обязательно включаются фотоматериалы, на которых видно, что в момент пересечения перекрестка данным автомобилем горит красный сигнал светофора. Кроме того, нарушение всегда записывается на видео, — рассказывает заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

Фото globallookpress.com

Современные комплексы фиксации с распознаванием подобного нарушения ПДД успешно справляются: план перекрестка занесен в память устройств; разметка, даже заметенная снегом или стертая, сложностей не вызывает; а качество оптики вкупе с нейросетями позволяет рассмотреть даже грязный или погнутый номерной знак.

«Награда» в итоге найдет своего адресата, который в следующий раз крепко задумается: а стоит ли спешить и нарушать ПДД? В частности, «Азимут 4» с легкостью «вычисляет» составы нарушений ПДД, которые чаще всего совершают водители на перекрестках, в том числе проезд на красный сигнал светофора, нарушение линий разметки и дорожных знаков.

Кстати сказать, в регионах, где камеры установлены массово, статистика ДТП значительно снижается — водители быстро адаптируются к новому уровню требований. Этот феномен называется «культура вождения». На ровном месте он никогда не появляется и за год не взращивается, но очень ценится.