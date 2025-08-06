Виновника смертельного ДТП под Тюменью нашли в лесу с помощью служебной собаки

В Тюменской области на автодороге Солобоево — Рафайлово произошла трагическая авария, унесшая жизни двух молодых людей. Водитель, спровоцировавший столкновение, пытался скрыться, но был обнаружен полицией.

Как сообщает «Правда Уфа», авария случилась поздним вечером 5 августа на 1-м километре автодороги, соединяющей села Солобоево и Рафайлово в Исетском районе. По предварительным данным, 39-летний водитель кроссовера Nissan Qashqai выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2110. Сила удара оказалась роковой для обитателей последнего: 21-летний водитель и 17-летний пассажир отечественной машины погибли на месте.

Двое других пассажиров ВАЗ-2110, молодые люди 17 и 22 лет, получили травмы и были срочно доставлены в больницу. Водитель «Ниссана» покинул место аварии и скрылся в близлежащем лесу. Полиция оперативно организовала поиски, задействовав кинолога и служебную собаку. Спустя некоторое время беглеца удалось обнаружить в двух километрах от места трагедии. Мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также получил ранения и был госпитализирован.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.