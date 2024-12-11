«Спешу сообщить»: работает ли в России практика поощрения доносов на пьяных водил

Все больше российских регионов применяют практику материального поощрения граждан за сведения о нетрезвых водителях. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, насколько хороша эта идея и не грозит ли финансовый стимул стать основанием для произвольного обвинения в пьяной езде всех подряд «подозрительных» участников движения или способом мести «вредному» соседу по парковке.

Первым регионом, где применили правило материального вознаграждения за информацию о нетрезвых водителях, стал еще в январе 2020-го Ямало-Ненецкий автономный округ. В дальнейшем поощрения (в большинстве случаев — денежные выплаты в пределах от 2000 до 7000 руб.) за выявленных участников движения в состоянии опьянения внедрили во многих других субъектах — в Республиках Коми, Татарстан, Тыва и Марий Эл, в Пермском крае, а также в Брянской, Вологодской, Мурманской, Нижегородской, Амурской областях. Список регионов, присоединившихся к этой практике, то и дело пополняется.

И судя по тому, как растет в России популярность этого подхода, можно предположить, что зарекомендовал он себя как эффективная мера профилактики нарушений. И все же тень сомнения присутствует. Насколько вероятно, что даже «засветившегося» нарушителя поймают до того, как он натворит бед на дороге? И не стоит ли добросовестным участникам движения опасаться ошибок системы и откровенных оговоров недоброжелателей? А что, если сам захотел выявить нарушителя и попутно заработать на этом?

Если судить по всевозможным разъяснительным материалам, размещенным на сайтах соответствующих региональных ведомств, механизм этой практики четко прописан. Основной смысл в том, что по сигналу бдительного гражданина срабатывает патрульный экипаж ДПС, который оперативно остановит подозрительного участника движения, проверяет его на предмет опьянения и уже в зависимости от результата сделает соответствующие выводы.

Фото globallookpress.com

Если подтверждается факт нетрезвого вождения, запускается процедура привлечения к административной или уголовной ответственности, после чего активный информатор, благодаря которому нарушитель пойман, может рассчитывать на «гонорар» (порядок выплаты довольно подробно расписан, к примеру, на сайте УГИБДД УМВД России по Брянской области).

Тем не менее, практика поощрения за сведения о нетрезвых водителях вызывает вопросы, согласен управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин. Он уточняет, что сообщения о подозрительных водителях принимаются не только через специальные горячие линии, но также зачастую через мобильные приложения и сайты.

Следовательно, сначала бдительный гражданин оставляет сообщение, потом сотрудники полиции реагируют на него, выдвигаются на место, где рассчитывают поймать нарушителя и, если удается, останавливают его для проверки. Если сигнал подтверждается, информатор может получить свое вознаграждение, сумма которого зависит от региона и тяжести последствий пьяной езды.

Такой механизм действительно не исключает риска ошибок и недоразумений, соглашается эксперт. Есть и простор для злоупотреблений. С другой стороны, здесь же присутствует cложность с доказательствами: подтвердить на практике полученную информацию о пьяной езде может быть очень сложно, особенно если у полиции нет возможности быстро среагировать на сообщение.

Фото globallookpress.com

В любом случае (независимо от этичности самой практики доносительства, относительно которой в российском обществе нет явного единства) важно, чтобы практика была прозрачной и имела механизмы для защиты граждан от неправомерных действий, подчеркивает юрист.

В свою очередь, руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев, по его собственному признанию, относится настороженно к практике стукачесва из благих намерений. По его словам, в 2012 году эксперимент с поощрениями за сведения о нарушителях ПДД проводился в рамках программы «Народный инспектор» в одном из федеральных субъектов.

Спустя год представители региональной власти в кулуарах признавались, что на практике она не показала высокой эффективности: было множество случаев, когда сведения не подтверждались, то есть обиженные за что-то граждане доносили на своих оппонентов, чтобы просто свести счеты.

Чуть более лоялен к идее поощрения информаторов координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Однако такая практика, по его мнению, вовсе не должна опираться на денежные выплаты. Кроме того, необходимо рассмотреть введение ответственности за ложные сообщения о нарушениях, уверен эксперт.

Фото globallookpress.com

Заметим: доносить с целью сведения счетов под предлогом якобы совершенного нарушения ПДД люди вполне могут и без отсутствия материального поощрения.

Опять же, в самом МВД утверждают, что ни о каких массовых выплатах информаторам речи нет: в большинстве случаев сознательные помощники органов правопорядка действуют безвозмездно. С другой стороны, ответственности за неточную информацию о нарушителях, включая нетрезвых водителей, действительно не существует. И стоит ли ее внедрять — тоже вопрос открытый.

Интересно, что, по данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД РФ, в 2023 году от граждан поступило свыше 280 000 обращений о нарушениях с приложением фотографий, на основе которых ГИБДД возбудила 195 000 дел. Но по итогам рассмотрения было вынесено лишь чуть больше 55 000 постановлений о назначении наказания.

То есть к серьезным правовым последствиям привела только пятая часть всех обращений. Впрочем, хочется верить, что и в этой «малой доле» дел удалось избежать неправомерных обвинений. Ведь последствия для подозреваемого в пьяной езде могут быть весьма серьезными, вплоть до «уголовки».