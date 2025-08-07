509

Мошенники обманывают россиян поддельными письмами от ГИБДД

Злоумышленники крадут данные карт и заражают устройства вирусами

В России снова активизировалась схема обмана, связанная с фальшивыми уведомлениями от Госавтоинспекции. Мошенники рассылают гражданам поддельные письма, чтобы выманивать данные банковских карт или устанавливать вредоносное ПО.

Александр Проневский

Как сообщил телеграм-канал «Вестник Киберполиции России», злоумышленники отправляют россиянам электронные письма или сообщения в мессенджерах, утверждая, что получатель нарушил Правила дорожного движения. К таким письмам часто прилагается PDF-файл, оформленный как официальное постановление о штрафе. Документы выглядят убедительно: в них могут быть указаны реальные данные человека — такие, как имя или номер автомобиля — что усиливает доверие к подделке.

В этих письмах находится кнопка с надписью «оплатить сейчас», которая переводит пользователя на сторонний сайт. Иногда это страница, имитирующая государственные или банковские сервисы. Там жертву просят ввести данные банковской карты, включая номер, срок действия, CVV-код и код подтверждения из смс. В других случаях переход по ссылке приводит к загрузке вредоносного программного обеспечения. Такое ПО способно перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже использовать камеру и микрофон устройства.

В МВД отметили, что мошенники активно используют поддельные квитанции об оплате штрафов. В этих документах указываются нарушения, якобы зафиксированные камерами фотовидеофиксации, с описанием, суммой штрафа и даже фотографией автомобиля. Однако вместо официальных реквизитов казначейства в квитанциях значатся счета в платежных системах — например, «Яндекс. Деньги» или «Qiwi Кошелек».

В ведомстве подчеркнули, что настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы — такие, как портал Госуслуг. Гражданам порекомендовали быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы не стать жертвой мошенников.

