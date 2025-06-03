Фейковые SMS о штрафах ГИБДД: как работают мошенники

«Штраф за превышение. Ссылка на оплату. Завтра — суд». Примерно такие сообщения выскакивают на экранах смартфонов многих россиян в самый неподходящий момент. Поддавшись панике, водитель кликает и теряет деньги, а вместе с ними и доступ к личным данным. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как устроена мошенническая схема, на которую попадаются даже опытные автомобилисты.

Сообщение якобы от ГИБДД или Госуслуг утверждает, что зафиксировано нарушение ПДД и требует срочной оплаты. Ссылка ведет на фальшивый сайт, где просят внести платеж через СБП или ввести данные карты. Часто требуется «авторизация» — на деле это просто способ выудить логин и пароль от личного кабинета. Иногда применяется двойной прием — сначала приходит SMS на мобильный телефон, затем письмо на электронную почту.

Все выглядит строго официально: логотипы, реквизиты, статьи КоАП и даже поддельные электронные подписи. Смысл один — выманить деньги и доступ к личным данным. Фейковые адреса вроде gosusIugi.ru (латинская И вместо Л), gosuslugy.com или «госуслуги.рф.оплата.сайт» — это ловушки. Они визуально похожи на официальные сайты, но воруют данные пользователей.

Если вы по ошибке перешли по фишинговой ссылке или ввели личные данные на поддельном интернет-ресурсе — действуйте быстро. Сначала закройте сайт или сообщение, не сохраняйте вложения и не продолжайте переписку. А если вводили логин и пароль — немедленно смените их во всех сервисах, особенно на Госуслугах, в электронной почте и интернет-банке.

Фото: globallookpress.com

Включите двухфакторную защиту. Указали данные банковской карты или уже оплатили «штраф»? Сразу звоните в банк, просите заблокировать карту и отменить транзакцию. Деньги можно попытаться вернуть через процедуру чарджбэка, но время имеет значение.

Проверьте смартфон или компьютер антивирусом, вредоносная программа может перехватывать иную информацию или красть сохраненные пароли.

Соберите все доказательства, скриншоты, номера телефонов, тексты сообщений, адреса фальшивых сайтов. Обратитесь в полицию и в организацию, от имени которой действовали мошенники — например, в Госуслуги или ГИБДД. Это поможет остановить злоумышленников и предупредить других.

— Отправка фальшивых уведомлений о штрафах и создание фишинговых сайтов — это уголовно наказуемые деяния, — комментирует ситуацию член Ассоциации юристов России и учредитель АК «Betrozoff и Законъ» Шон Бетрозов. — Они квалифицируются как мошенничество. Закон предусматривает суровые санкции: до 10 лет лишения свободы, а также крупные штрафы — вплоть до одного миллиона рублей и обязательное возмещение ущерба пострадавшим.

Кроме того, такие действия могут подпадать под другие статьи. Это и подделка официальных документов, и несанкционированный доступ к информации, и распространение вредоносного ПО. Каждый элемент схемы усиливает наказание. МВД воспринимает подобные преступления всерьез и рекомендует при первых подозрениях сразу обращаться в полицию, — подчеркивает эксперт.

Фото: globallookpress.com

Помните, что вы не одиноки. Подобные схемы действуют по всему миру и работают по одним и тем же лекалам. Поэтому важно не молчать и делиться опытом. Если деньги уже списали, подавайте заявление на возврат (чарджбэк). Главное, повторим, действовать быстро.

Мошенники играют на эмоциях, угрожают судом, арестом машины или предлагают «скидку» за срочную оплату. Госорганы так не делают. Если вас торопят, пугают или обещают «последний шанс» — перед вами фальшивка. Официальные постановления ГИБДД приходят на бумаге и по почте, но проще и быстрее все проверять самому — через Госуслуги, сайт ГИБДД или банковское приложение.

Все они подключены к базе ГИС ГМП, которая содержит актуальные данные о штрафах. Оплата проходит через официальные шлюзы, например «Монета» или А3 «Промсвязьбанка». Они не только проводят платеж, но и сообщают об этом в систему. Сервис обязательно выдает чек с ИНН и КПП получателя — их можно сверить на сайте ГИБДД.

После оплаты важно проверить, исчез ли штраф из базы. Конечно, в данном случае действует законная скидка — 25% при оплате в течение 30 дней с момента постановления. Если срок скидки еще не вышел, сумма пересчитается автоматически в сторону уменьшения. Все остальные нагнетающие действия — повод насторожиться.