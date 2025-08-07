Пьяный лихач на питбайке без «прав» устроил ДТП в Сыктывкаре

В ночь на 6 августа в Сыктывкаре произошла авария с участием нетрезвого мотоциклиста. Молодой человек получил травмы и был госпитализирован, а его питбайк эвакуировали на спецстоянку.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на ГАИ, инцидент случился в 2:55 ночи на улице Морозова. Молодой человек 1998 года рождения, управляя питбайком Crosstrec 300, двигался от улицы Димитрова в сторону Станционной. Напротив дома по адресу Морозова, 111/1 он не рассчитал дистанцию до движущегося впереди Renault Logan, за рулем которого находился водитель 2000 года рождения. Столкновение оказалось неизбежным.

В результате аварии пострадал сам мотоциклист. Несмотря на то, что он был в защитной экипировке, включая мотошлем, врачи диагностировали у него ушибы поясницы и крестца. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По данным Госавтоинспекции, виновник аварии не новичок в нарушении Правил дорожного движения. За его плечами числится уже 26 административных протоколов за различные проступки на дороге. Примечательно, что в 2025 году он еще не попадался на нарушениях ни разу. Однако выяснилось, что водительских «прав» у молодого человека никогда не было, что только усугубляет ситуацию, учитывая, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.