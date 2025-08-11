Массовое ДТП с туристами произошло в Карелии

Как сообщает портал «Карелinform», инцидент произошел около 10:00 на участке между поворотом на Куркиеки и съездом на Ихала.
Первые фотографии с места ДТП появились в социальных сетях — на них виден поврежденный автобус и две легковушки со значительными деформациями. Очевидцы отмечают, что помощь прибыла с опозданием — через 20 минут после столкновения на месте еще не было сотрудников ГИБДД, пожарных или медиков.
По предварительным данным, среди участников происшествия есть пострадавшие. На месте уже работают экстренные службы.