Массовое ДТП с туристами произошло в Карелии

Автобус столкнулся с легковыми автомобилями на трассе «Сортавала»

В Карелии произошло серьезное дорожное происшествие с участием туристической группы. Авария случилась утром на оживленной трассе, где столкнулись автобус с пассажирами и два легковых автомобиля.

Александр Проневский

Изображение Массовое ДТП с туристами произошло в Карелии

Как сообщает портал «Карелinform», инцидент произошел около 10:00 на участке между поворотом на Куркиеки и съездом на Ихала.

Первые фотографии с места ДТП появились в социальных сетях — на них виден поврежденный автобус и две легковушки со значительными деформациями. Очевидцы отмечают, что помощь прибыла с опозданием — через 20 минут после столкновения на месте еще не было сотрудников ГИБДД, пожарных или медиков.

По предварительным данным, среди участников происшествия есть пострадавшие. На месте уже работают экстренные службы.

