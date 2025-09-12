В 2025 году в России чаще всего угоняют автомобили Hyundai и Kia

За первые восемь месяцев текущего года в нашей стране стали на 6% чаще угонять автомобили, если сравнивать цифры с аналогичным прошлогодним периодом. В ТОП злоумышленников попали модели брендов Hyundai и Kia, на них приходится 17% подобных преступлений.

Статистикой поделились эксперты «Страхового дома ВСК». По их словам, после «корейцев» угонщики обращают внимание на Lexus. Автомобили с таким шильдиком заняли вторую строчку антирейтинга с 14-процентной долей. За счет 11% тройку лидеров по брендам замкнула «Лада». В первую пятерку вошли Toyota и Mitsubishi — по 8% автокраж, и благодаря 5,7% на последней строчке расположился Mercedes-Benz.

«Китайцев» тоже стали воровать чаще, их доля в структуре общих краж доросла до 8,5% с прошлогодних 3%. Среди «поднебесных» машин преступникам особенно по душе Lixiang и Chery. Около 3% страховых случаев пришлось на авто каждой из этих марок.

Премиальный внедорожник Lexus LX признан самой угоняемой моделью, поскольку он становился мишенью похитителей в 8% случаев.

Помимо всего прочего, стала другой и география угонов. В 2025 году на первый план вышли Москва с 28% и Петербург с 20%, хотя прежде Первопрестольная лидировала вместе с Дагестаном.