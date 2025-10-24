В Москве за 15 последних лет резко сократилось число ДТП

С января по сентябрь текущего года в столице произошло на 30% меньше ДТП, если проводить параллель с аналогичным периодом 15-летней давности. Тогда было зафиксировали более 8700 происшествий, но сегодня картина выглядит почти на треть лучше.

Странно, что уровень аварийности в Первопрестольной не сопоставили с 1925-м годом

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает московский Дептранс. Согласно его данным, за первые девять месяцев 2025 года в Первопрестольной произошло 6100 дорожных аварий. И втрое за последние 15 лет упали показатели социального риска — подразумевается число погибших в ДТП на 100 тыс. человек.

За тот же период ощутимо сжалась статистика смертности — с 556 до 191 человек или на 66%. В свою очередь, цифры по пострадавшим стали позитивнее на 33%: ранения получили 6823 человека, хотя прежде пробивался 10-тысячный потолок.

Положительной динамики с 2010 года удалось добиться благодаря слаженной работе сотрудников Госавтоинспекции и ЦОДД (Центра организации дорожного движения). Чтобы движение по улицам и магистралям Москвы становилось комфортнее, дорожные кураторы внедряют соответствующие проекты каждый год, ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля мониторят ситуацию круглосуточно.

В ведомстве подчеркнули, что появление камер в местах, где случались ДТП, способствует снижению аварийности на 30%.