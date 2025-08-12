Не остаться с носом: все, что нужно знать, приобретая недорогой полис КАСКО

Некоторые полисы автостраховки «все включено» выглядят как бронежилет, но защищают лишь от пары «пуль» — угона и так называемого тотала. Остальные проблемы в итоге все-равно ложатся на плечи автовладельца и опустошают его кошелек. Франшизы, урезанные риски, телематика — все это может быть как спасением, так и ловушкой. Чтобы понять, где выгода, а где мираж, портал «АвтоВзгляд» с помощью экспертов выяснил все тонкости этой игры на выживание.

— Вам полное страхование от всех рисков или с франшизой? — спрашивает менеджер, словно предлагает выбрать между бабушкиным пирогом и сухарем.

— А в чем разница? — интересуется клиент.

— Ну, оплачиваете дополнительно еще 30 000 и полис становится дешевле.

Франшиза всегда подается, как способ сэкономить. На бумаге выглядит привлекательно, но реальность быстро отрезвляет, когда понимаешь, что мелкие повреждения оплачиваются из своего кармана. Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр, говорит по этому поводу прямо:

— Франшиза — это как дать скидку, но не настоящую. Человек радуется, что платит меньше, однако при первом же страховом случае идет в сервис сам, со своими деньгами. Этот вариант выгоден только для старых авто без гарантии и с дешевыми, иногда даже б/у, запчастями". Иными словами, клиент экономит пять-десять тысяч на полисе, а потом за год выкладывает суммы, сводящие на нет всю выгоду...

Фото: globallookpress.com

Телематика — еще одна «сладкая» замануха от страховщиков. Ставь трекер, езди без нарушений, получай скидку. Но на практике это превращается в установку в машину шпиона, следящего за каждым торможением и ускорением.

— Сегодня установка телематики — отдельные затраты. На современную машину поставить трекер — дело не из легких. Электрика сложная, вмешательство в нее несет определенные риски. Иногда дешевле найти полис без трекера, — объясняет Дмитрий Мольков.

Некоторые автолюбители выбирают добровольное страхование автомобиля с урезанным функционалом. Цена ниже на треть или даже вдвое, но статистика выплат упрямо напоминает, что основная часть обращений связана с повреждениями, а не с угонами. Лидия Мигаль, эксперт по продуктам «Страхование» и «Лизинг» компании «Передовые Платежные Решения», объясняет:

— Выбор КАСКО только от угона, тотала или пожара может снизить стоимость полиса на 30-50%, особенно на недорогие автомобили старше 3 лет. Это подход для уверенных в своем вождении автовладельцев, которые готовы покрывать мелкие повреждения из своего кармана...

Один из способов реальной экономии — смена страховщика. «Мы сотрудничаем с 17 страховыми компаниями. Специальное ПО позволяет сразу посчитать цену во всех. Мы показываем клиенту разницу не только в стоимости, но и в условиях. Это и удобно, и реально экономит деньги — иногда до 15%», — рассказывает Дмитрий Мольков. — Многие компании готовы предложить лучшую цену «входящим» клиентам, а не тем, кто страхуется у них годами...

Фото: globallookpress.com

Но и в выборе помощника важно быть осторожным. Мольков предупреждает, что обращение к агенту с узким выбором чревато получением несопоставимых предложений и неверным решением.

Страховая история — еще один важный фактор. Лидия Мигаль уточняет: «Чем чище страховая история водителя и чем больше его стаж, тем выгоднее условия можно получить. Иногда достаточно трех лет езды без ДТП, чтобы брокер нашел предложение со скидкой в десятки тысяч рублей».

— Ограничение круга водителей, полис, в котором допущены к управлению только конкретные лица (например, владелец и его супруга), может быть на 10-15% дешевле, чем «открытый» вариант. Особенно выгодно это для опытных водителей старше 30 лет без аварийной истории. Кстати сказать, еще один способ немного сэкономить на страховке: использовать онлайн дисконт. То есть оплатить страховку через Сеть и получить кешбэк.— подсказывает Лидия Мигаль.

Иными словами, комплексную автостраховку действительно можно сделать дешевле, но для этого нужно подходить к делу с головой. Франшиза — инструмент для тех, кто мало ездит. Телематика может дать скидку, но затраты и риски надо считать заранее. Урезанные риски оправданы только для машин, за которые не страшно платить самому. А смена страховщика и работа с хорошим страховым брокером — это те инструменты, что действительно помогают сэкономить без потери страховой защиты.