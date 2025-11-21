Вспышка на миллион: самая дорогая ошибка авторемонтника

Резкий рост цен на новые машины, а также отсутствие поставок привычных автобрендов, привели к феноменальному росту спроса на услуги авторемонта. Причем — глобального: люди начали вкладывать большие деньги в старые машины. На этом фоне открылось множество мастерских, куда мастеров буквально «набрали по объявлению». Чем может обернуться обращение в такое СТО за понятной, казалось бы, услугой, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

«Китайское ассорти» в тандеме с LADA Vesta за два миллиона рублей, жирно, будто майонезом, заправленное утилизационными сборами и прочими поборами «на нужды обнищавшего и оборзевшего отечественного автопрома» привели к тому, что в России резко вырос спрос на подержанные машины.

Люди готовы покупать Nissan Patrol за полтора миллиона, вкладывать в него еще полтора в качестве ремонта, и за цену новенькой Aura получать роскошный и полностью исправный японский внедорожник. Целая отрасль, кстати говоря, родилась на ниве Range Rover, которые, спасибо китайской барахолке и параллельному импорту запчастей, выводятся буквально «в ноль» и достаются своим владельцам по цене «поднебесного"SUV.

Естественно, что вокруг столько востребованной и прибыльной «темы» народилось великое множество СТО, что берутся за подобные работы и гарантируют клиентам высокий результат, если не заглядывать в цех: там «ценные специалисты», еще вчера работающие дворниками и курьерами, обретают профессии маляра, арматурщика, сварщика и других. Прекрасная история, достойная быть пересказанной, с подобными умельцами произошла совсем недавно: «божественная Toyota» выпуска золотых годов начала века прибыла на кузовной ремонт и «получила сполна».

Внедорожник горячо любимого и ценимого в народе бренда приехал на процедуры восстановления кузова, в рамках которых предстояло не только «облить» машину, но и восстановить последствия московской эксплуатации. Читай, немного подварить. Тут-то и начались приключения.

Фото avtovzglyad.ru

Умельцы по неизвестной причине решили вывернуть колесо с «заземленным» на кузов сварочным аппаратом. А для этого, как известно, нужно повернуть ключик в замке зажигания — руль разблокировать. Это неловкое движение в тандеме с поднесенным электродом привело к феноменальным последствиям: в машине мгновенно выгорела вся проводка и, похоже, все до единого электронные блоки управления.

Не работает даже радио и тормозная система. Для того, чтобы вернуть «крузак» к жизни теперь предстоит всего-то заменить всю «косу» проводов и «подкинуть» все блоки. Цена вопроса близка к семизначной цифре: запчасти на подержанные «Тойоты» демократичными прайсами не отличаются.

Проблема, помимо времени простоя и сложностей восстановления, заключается еще и в том, что выполнить действительно хорошо такую работу практически невозможно: «по заводу» уже не сделать. Где-то будет бренчать, где-то не работать, а где-то и вовсе закоротит. Да и протестировать все опции крайне сложно: ошибки полезут после, в процессе эксплуатации.

Нет сомнений, что хозяин автомобиля, содрав семь шкур с мастеров, немедленно выставит автомобиль на продажу: свежеокрашен, подварен, делал для себя, денег не жалел, но приходится продавать. Обстоятельства, увы. Торг!