Стало известно, какие авто будут востребованы у угонщиков в России в 2026 году

Количество автоугонов в нашей стране стабильно снижается. Но вполне возможно, что любители чужих машин напомнят о себе в 2026-м, открыв охоту на модели, которых коснулись изменения схемы начисления утильсбора.

Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на директора по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова. По его словам, шесть лет назад на территории РФ произошло 39 тыс. угонов, а в прошлом году — всего 11 тыс. С января по ноябрь статистика стала позитивнее еще на тысячу случаев. С 2019-го и до конца осени 2025-го аппетиты угонщиков снизились с почти 4 тыс. автомобилей до 254.

Как и раньше, сейчас преступники чаще всего «уводят» железных коней российского производства. Вторую строчку по популярности у похитителей занимают «китайцы», а «корейцы» нынче замыкают тройку лидеров.

По мнению страховщиков, в будущем особенно внимательными нужно быть тем, кто владеет автомобилями с силовой установкой, выдающей более 160 л.с. Из-за новой схемы расчета утильсбора, вступившей в силу 1 декабря, подобрать альтернативу окажется непросто и крайне затратно. А совокупность всех причин, вероятно, сделает мощные иномарки очень привлекательными для угонщиков.