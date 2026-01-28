LADA Niva стала самым угоняемым автомобилем в России в 2025 году

По итогам трех кварталов минувшего года LADA Niva считается лидером антирейтинга по угонам автомобилей в нашей стране. С популярной моделью оказалось связано более половины таких случаев, а именно — 55%.

Об этом сообщается в пресс-релизе страховой компании «Согласие», поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд». По словам экспертов, следом за «Нивой» расположились модели китайской марки JAC и японской Nissan, покинувшей наш рынок несколько лет назад.

«Китайцы» вызывают особой интерес со стороны угонщиков, поскольку они в том числе охотятся за дорогими запчастями. Например, задняя дверь кроссовера Chery Tiggo 7 Pro оценивается в 133 тыс. рублей, а за переднюю фару Haval M6 просят 127 тыс. «деревянных». На «вторичке» те же самые детали обесцениваются минимум на 50%, однако все равно остаются лакомым куском для злоумышленников.

Чаще всего за указанный период легковушки угоняли в двух столицах, Казани и Ставрополе, которые могут похвастать довольно внушительным автопарком.