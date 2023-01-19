В России набирают популярность кражи автомобилей с помощью монетки

Преступники снова промышляют во дворах и на автостоянках, выбирая машины не только премиального сегмента, но и бюджетного класса. Как правило, краденые автомобили разбираются на запчасти, которые в последствии реализуются на барахолках, так называемых авторазборках и даже известных интернет-площадках по продаже всего и вся.

Как же работает схема автоворов? В темное время суток, убедившись в отсутствии людей рядом с машиной, злоумышленники вставляют под ручку пассажирской двери автомобиля обычную рублевую или двухрублевую монету. Заметить ее кране сложно, как минимум потому, что далеко не каждый автовладелец обходит своего «коня» перед поездкой и уж тем более открывает машину со стороны водителя.

После отпирания центрального замка, водитель садится и спокойно уезжает по своим делам. За ним незаметно едет преступник на своем авто, либо отслеживает место нахождения «клиента» по трекеру мобильного приложения. Для этого достаточно приклеить на двойной скотч маячок или обычную сим-карту «однодневку», скажем, под бампер или крыло нужного автомобиля.