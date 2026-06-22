В Москве стало меньше аварий с автомобилями каршеринга

С января по май в столице на 26% сократилось количество ДТП с участием каршеринговых автомобилей, если проводить параллель с прошлым годом. В то же время стало меньше пострадавших, что подтверждают соответствующие цифры.

Как сообщает в своем официальном канале в национальном мессенджере Max московский департамент транспорта, аварийность в случае каршеринга удалось снизить благодаря комплексному подходу. Например, свою лепту в позитивную динамику внесли штрафы за опасное вождение.

Не будем забывать про обязательную проверку пользователей через Mos ID, блокировку за систематические нарушения ПДД и регулярные рейды на дорогах. Кроме того, за счет обновления автопарка любителям арендных машин доступны технически исправные современные модели.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в Первопрестольной продолжают повышать уровень безопасности каршеринга за счет улучшения механизмов контроля и внедрения цифровых решений.