Проезд разрешен: закончена реконструкция трассы М7 «Волга»

Теперь на протяжении всего пути от Казани до самого крупного промышленного города республики автомобилистов ждет четырехполосная автодорога первой технической категории. На заключительном этапе дорожники привели в порядок 207 км пути. Строители организовали 12 съездов и 5 отнесенных левых поворотов, которые должны снизить аварийность на проблемных перекрестках. Также дорожные службы поставили 27 км «отбойников» между встречными потоками, дополнительно осветили 5,3 км трассы. Кроме того, ремонтники установили 500 дорожных знаков, 2000 сигнальных столбиков, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Стоит отметить, что реконструкция трассы М7 «Волга» заняла почти четыре года и обошлась в 7,7 млрд. рублей.