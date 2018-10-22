Когда разрешено ехать и обгонять по обочине без угрозы штрафа

Езда по обочинам дорог не поощряется законодательством и раздражает всех, кто движется по проезжей части. Однако существуют ситуации, когда опережать «правее правого» не только можно, но и порой нужно.
Максим Строкер

Прежде всего, следует сразу заметить, что статья 12.15 КоАП однозначно говорит, что езда по обочинам карается штрафом в размере 1500 рублей. То есть, ездить по ней означает нарываться на эту санкцию. Причем протокол может быть составлен и с помощью данных с камеры автоматической фиксации. Но давайте разберемся всегда ли этот камера или живой сотрудник ДПС должны фиксировать это нарушение?

Для начала вспомним, что с точки зрения ПДД «обочина» — «это элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки…»

Допустим, мы имеем дело с асфальтированной обочиной, отделенной от прочего полотна дороги сплошной белой или желтой линией. Заезд за нее хоть одним колесом в процессе движения по трассе или улице уже считается нарушением ПДД. Однако есть ситуация, когда оштрафовать обгоняющего поток по обочине не получится. Так бывает, например, если разметка банально стерлась.

То есть, фактически, проезжая часть дороги со стертой разметкой обочины расширяется. И автовладельцы вольны беспрепятственно ехать по всей ее поверхности. В том числе, они имеют возможность опережать справа едущих ближе к центру дороги коллег.

Но не только стертая разметка позволяет без штрафов ехать и опережать по обочине. С таким же успехом разметку может скрыть слой снега. На нечищеной дороге бывает его столько, что порой непонятно даже где заканчивается асфальт и где начинается грунтовая обочина. Тут уже точно ни о каких наказаниях за езду не по правилам можно не вспоминать.

Главное — четко представлять себе, что двигаясь по занесенному снегом краю дороги есть немалая опасность сползти в кювет. Впрочем, езда по обочине без каких либо санкций возможна не только в случае, когда дорожные службы не справляются с возложенными на них обязанностями. На дороге всякое случается. Машины, порой, ломаются, попадают в аварии, и т. п. При этом проезжая часть бывает перегорожена настолько капитально, что не остается никаких шансов объехать появившееся препятствие.

И получается, что для объезда нужно либо выезжать на «встречку», где идут машины либо проползать мимо места дорожного инцидента по обочине. Последнее и безопасней, и с точки зрения КоАП меньше напрягает. За выезд на полосу встречного движения положено лишение «прав», а «за обочину» — всего 1500 рублей штрафа. Хотя, на самом дели, никакой сотрудник ГИБДД не будет выписывать протокол автомобилисту объезжающему аварию хоть по «встречке», хоть по обочине!

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22 октября 2018
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