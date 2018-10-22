Когда разрешено ехать и обгонять по обочине без угрозы штрафа

Прежде всего, следует сразу заметить, что статья 12.15 КоАП однозначно говорит, что езда по обочинам карается штрафом в размере 1500 рублей. То есть, ездить по ней означает нарываться на эту санкцию. Причем протокол может быть составлен и с помощью данных с камеры автоматической фиксации. Но давайте разберемся всегда ли этот камера или живой сотрудник ДПС должны фиксировать это нарушение?

Для начала вспомним, что с точки зрения ПДД «обочина» — «это элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки…»

Допустим, мы имеем дело с асфальтированной обочиной, отделенной от прочего полотна дороги сплошной белой или желтой линией. Заезд за нее хоть одним колесом в процессе движения по трассе или улице уже считается нарушением ПДД. Однако есть ситуация, когда оштрафовать обгоняющего поток по обочине не получится. Так бывает, например, если разметка банально стерлась.

То есть, фактически, проезжая часть дороги со стертой разметкой обочины расширяется. И автовладельцы вольны беспрепятственно ехать по всей ее поверхности. В том числе, они имеют возможность опережать справа едущих ближе к центру дороги коллег.