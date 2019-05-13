Праздник «МК» в Королеве: под рев моторов

Вниманию публики представят свои новинки именитые автостроители и производители мототехники, включая квадроциклы и снегоходы. Поклонники экстрима наверняка оценят экспозицию огромных внедорожников. А для ценителей «олдтаймеров» выкатят свои эксклюзивные экземпляры представители различных автомобильных ретро-клубов. Тюнинг, технологии, оборудование — наша автоплощадка не даст соскучиться ни взрослым, ни детям. Тем более что в программе запланированы развлекательные конкурсы и викторина. Поехали!

Кстати сказать, здесь же на площадке «Все об охоте и рыбалке» вы сможете увидеть лучшие автомобили и вездеходную технику для охоты и рыбалки. Встречи с самыми известными авторами «Российской охотничьей газеты» и сотрудниками объединенной охотничьей редакции «МК».