Праздник «МК» в Королеве: под рев моторов

Всю дорогу, а правильнее сказать, весь день 18 мая с 10.00 до 18.00 «Автосалон 'МК», расположившийся на площади перед ЦДК им. Калинина в подмосковном Королеве, будет заводить и моторы, и настроение гостей.
Ефим Розкин

Вниманию публики представят свои новинки именитые автостроители и производители мототехники, включая квадроциклы и снегоходы. Поклонники экстрима наверняка оценят экспозицию огромных внедорожников. А для ценителей «олдтаймеров» выкатят свои эксклюзивные экземпляры представители различных автомобильных ретро-клубов. Тюнинг, технологии, оборудование — наша автоплощадка не даст соскучиться ни взрослым, ни детям. Тем более что в программе запланированы развлекательные конкурсы и викторина. Поехали!

Кстати сказать, здесь же на площадке «Все об охоте и рыбалке» вы сможете увидеть лучшие автомобили и вездеходную технику для охоты и рыбалки. Встречи с самыми известными авторами «Российской охотничьей газеты» и сотрудниками объединенной охотничьей редакции «МК».

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13 мая 2019
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