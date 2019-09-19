Автолизинг в России: без господдержки не обойтись

Так, благодаря, в том числе, и господдержке этого сегмента авторынка (на 2-е полугодие 2019-го на эти цели выделено 4 млрд. рублей), темпы его роста по итогам года, по некоторым оценкам, превысят 20%, а общий объем российского рынка лизинга составляет сейчас 730 млрд. рублей.

– За счет мер господдержки отрасль получила существенный стимул для роста. Особенно это заметно в сегменте легковых автомобилей, где проникновение лизинга выросло с 9 до 10 %, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» генеральный директор «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов. — Скажем, одна только наша компания за несколько месяцев текущего года существенно расширила филиальную сеть — офисы открыты в 19-и городах по всей России, и в целом наш новый бизнес (розничное автомобильное направление появилось в структуре лишь год назад) прирос на 167%, — до 2,85 млрд рублей…