Грузовики Hyundai доехали до Сахалина

Напомним, что этот корейский автостроитель занимает пятое место по продажам легкого коммерческого транспорта в России. Так, в первом квартале 2020 года ему удалось реализовать 753 проданных авто — рост продаж составил 82,3%.

– Компания «Хендэ Трак энд Бас Рус» продолжает расширять дилерскую сеть, заключая соглашения с партнерами в новых регионах. Парк коммерческих автомобилей Hyundai на Сахалине уже сейчас насчитывает порядка 650 грузовиков и автобусов. И мы наблюдаем повышенный интерес клиентов к коммерческой технике Hyundai на фоне расширения географии перевозок. Это значит, что спрос на обслуживание в регионе уже есть и в будущем будет только повышаться, — отмечает исполнительный директор Hyundai Truck and Bus Rus Сергей Богомил.