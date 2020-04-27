Большое обнуление: как мы будем покупать машины завтра

Если сказать, что дела наши плохи, это будет практически комплемент. Даже на самых стабильных и крепких предприятиях заканчивается уже скопленный за пару относительно спокойных лет жирок. «Выходной» май приведет к миллионам безработных. Что это значит для экономики в целом? Нет зарплат — нет покупок. Нет покупок — нет круговорота дензнаков, следовательно — нет экономики. Мы возвращаемся в пещеры и топим дровами, пока не поломаются последние докризисные топоры.
В этой ситуации у государства есть только один возможный путь: запустить так называемый реальный сектор с толкача или с «кривого стартера», потому что обычным стартеру и аккумулятору — хана. Проще говоря, расчехлить кубышку и снять с тормоза те механизмы, которые не были привлекательны еще вчера.
Просто выдать деньги населению, как того требуют «диванные эксперты», означает вызвать шквальную инфляцию и рост цен ровно на ту сумму, которую выдали. Это с экономической точки зрения. Значит, нужны новые механизмы и возможности, позволяющие развиваться и двигаться вперед, не имея при этом большой суммы наличности.
Налоговые каникулы, списки пострадавших отраслей и выделение срочных беспроцентных кредитов — слабый аргумент. Нужно что-то большее, что позволит бизнесу — основе любой экономики — развиваться не вопреки, как было все годы до пандемии, а благодаря. Так можно и «выхода из тени» добиться, и честного предпринимательства, и многих других чисто европейских ценностей. Надо только шаг на встречу сделать, а потом не сорваться на два назад.
И, надо отдать должное, позитивная тенденция уже сейчас прослеживается. Так, Минпромторг РФ заявил о субсидировании покупки новой техники коммерческими структурами — до 12,5%, а крупные компании подготовили пакет мер, которые облегчат эту процедуру. Например, Газпромбанк Автолизинг добавил к ставке госсубсидирования еще 2%, а для действующих клиентов готов пересмотреть срок действия лизингового договора и сумму платежа, а также в случае необходимости предоставить лизинговые каникулы и снизить финансовую нагрузку в рамках исполнения обязательств — как за счет увеличения размера выкупного платежа, так и увеличения срока действующего договора.
При этом, подчеркивают в компании, «пересмотр условий происходит без каких-либо комиссий для всех лизингополучателей». Иными словами, все понимают, что механизм грозит развалиться на части, так что готовы совместными усилиями бороться за жизнь. Ключевое слово — совместными. Сложить лапки и ждать, пока кто-то решит чужую проблему, не стоит.
Подтверждением экономической состоятельности этой модели стали крупные контракты, которые Газпромбанк Автолизинг заключил в марте. Например, компания «Вертикаль», предоставляющая башенные автокраны на строительные объекты, в марте пробрела девять автомобилей ГАЗ, а в апреле собирается заключить договоры финансовой аренды автокранов на шасси КамАЗ и ГАЗ.
Настоящий аврал сейчас у логистов, которые занимаются продуктами питания: «Геликон М», работающая с крупными компаниями, тем же «Мираторгом», и перевозящая мясо, рыбу и прочие продукты, в спешном порядке расширяет автопарк, приобретая изотермические «Газели». Пандемия и кризис — страшные события, но выжить бизнес может только одним способом: продолжая работать.
Разрабатываемые и внедряемые сегодня инструменты, их отладка и настройка под частного потребителя, вызовет на посткоронавирусном рынке абсолютно новые правила покупки и обслуживания автомобилей коммерческих парков. Среди которых важнейшими станут доступные цены и прозрачные механизмы сделок. И лизинг, он же финансовая аренда, станет в этом списке первым.
– Пролонгация госпрограммы по льготному автолизингу в 2020 году позволит обеспечить российские автозаводы гарантированными заказами, а также даст возможность лизингополучателям обновить транспортные парки с выгодой по скидке до 12,5% на авансовый платеж, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» ситуацию генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов. — Со своей стороны мы понимаем, насколько непростыми стали для отечественных компаний новые экономические реалии.
Сокращение деловой активности, нарушение цепочек поставок и распределения продукции, логистические сложности — мы не имеем права бросить наших клиентов в сложившихся условиях, выступая за ответственный бизнес, работающий в интересах клиентов. Поэтому делаем все от себя зависящее, чтобы не лишать бизнес транспорта, участвующего в процессе производства товаров и услуг…