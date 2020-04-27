Большое обнуление: как мы будем покупать машины завтра

Если сказать, что дела наши плохи, это будет практически комплемент. Даже на самых стабильных и крепких предприятиях заканчивается уже скопленный за пару относительно спокойных лет жирок. «Выходной» май приведет к миллионам безработных. Что это значит для экономики в целом? Нет зарплат — нет покупок. Нет покупок — нет круговорота дензнаков, следовательно — нет экономики. Мы возвращаемся в пещеры и топим дровами, пока не поломаются последние докризисные топоры.

В этой ситуации у государства есть только один возможный путь: запустить так называемый реальный сектор с толкача или с «кривого стартера», потому что обычным стартеру и аккумулятору — хана. Проще говоря, расчехлить кубышку и снять с тормоза те механизмы, которые не были привлекательны еще вчера.

Просто выдать деньги населению, как того требуют «диванные эксперты», означает вызвать шквальную инфляцию и рост цен ровно на ту сумму, которую выдали. Это с экономической точки зрения. Значит, нужны новые механизмы и возможности, позволяющие развиваться и двигаться вперед, не имея при этом большой суммы наличности.