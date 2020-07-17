Кто возглавит «Рейтинг Рунета» в этом году

Ежегодный всероссийский конкурс «Рейтинг Рунета» проводится в этом году в 10 раз. По его итогам весьма компетентное жюри, в которое входят маститые представители digital-отрасли, определяют по три лучших интернет-ресурса в 27 номинациях для сайтов и в 10 для мобильных приложений. В этом году в уважаемой премии принимает участие и портал «АвтоВзгляд» в номинации «Авто и мото».
Надеемся, что члены жюри по достоинству оценят и внешний вид нашего проекта, и его юзабилити, как ежемесячно оценивают «АвтоВзгляд» около 9 000 000 уникальных посетителей. Победители конкурса будут названы в сентябре.