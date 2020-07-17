Лента новостей Кто возглавит «Рейтинг Рунета» в этом году Фото rusability.ru

Ежегодный всероссийский конкурс «Рейтинг Рунета» проводится в этом году в 10 раз. По его итогам весьма компетентное жюри, в которое входят маститые представители digital-отрасли, определяют по три лучших интернет-ресурса в 27 номинациях для сайтов и в 10 для мобильных приложений. В этом году в уважаемой премии принимает участие и портал «АвтоВзгляд» в номинации «Авто и мото».