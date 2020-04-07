Власти назвали портал «АвтоВзгляд» социально значимым интернет-ресурсом

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поддержало инициативу нескольких интернет-провайдеров провести эксперимент, в ходе которого граждане смогут совершенно бесплатно пользоваться «особыми» информационными ресурсами. Таких сайтов, согласно приложению к приказу №148 — 391. Среди них российские социальные сети, мессенджеры и «облака», сайты погоды, карты, государственные сервисы, агрегаторы, образовательные ресурсы и, конечно, онлайн СМИ.
В разделе «Авто» оказались, помимо портала «АвтоВзгляд», еще три ресурса, освещающие события в отрасли. Кроме того, в список вошли два «автомобильных» агрегатора объявлений и одно небезызвестное интернет-сообщество автовладельцев.
— Главный критерий включения сайтов в этот перечень — это их востребованность нашими гражданами. Мы взяли все открытые данные о посещаемости сайтов, популярности тех или иных сервисов и сформировали список, который на сегодня включает около 400 сайтов по 18 базовым категориям. Ежедневная совокупная аудитория пользователей этих сервисов составляет более 50 млн. человек, — пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
Другой вопрос — как именно будет реализован проект, получивший название «Доступный интернет». Известно, что в нем примут участие пять крупнейших операторов связи, которые в совокупности имеют долю рынка в 70%. Это — «Ростелеком», «Мобильные ТелеСистемы», «Вымпел-Коммуникации», «МегаФон» и «ЭР-Телеком Холдинг». По задумке властей, повторимся, те граждане, что пользуются услугами перечисленных провайдеров, смогут посещать социально-значимые ресурсы даже при неоплаченном интернете.
Однако при всем своем позитиве, приказ министерства вызывает и некоторые вопросы. Так, к примеру, остается неясным, нужно ли будет платить за посещение «особых» ресурсов тем, кто выбрал в свое время «лимитный» тариф? К тому же пока непонятно, распространиться ли услуга на мобильные устройства, или она коснется только ПК и ноутбуков? Чтобы прояснить в том числе и этот момент, портал «АвтоВзгляд» направил в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запрос, но на момент публикации материала официального ответа не получил.
Добавим, что эксперимент продлится до 1 июля текущего года, при этом каждый месяц власти будут корректировать перечень социально значимых ресурсов. Кроме того, в Минсвязи надеются, что в обозримом будущем к проекту подключатся и другие интернет-провайдеры.