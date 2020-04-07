Власти назвали портал «АвтоВзгляд» социально значимым интернет-ресурсом

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поддержало инициативу нескольких интернет-провайдеров провести эксперимент, в ходе которого граждане смогут совершенно бесплатно пользоваться «особыми» информационными ресурсами. Таких сайтов, согласно приложению к приказу №148 — 391. Среди них российские социальные сети, мессенджеры и «облака», сайты погоды, карты, государственные сервисы, агрегаторы, образовательные ресурсы и, конечно, онлайн СМИ.

В разделе «Авто» оказались, помимо портала «АвтоВзгляд», еще три ресурса, освещающие события в отрасли. Кроме того, в список вошли два «автомобильных» агрегатора объявлений и одно небезызвестное интернет-сообщество автовладельцев.

— Главный критерий включения сайтов в этот перечень — это их востребованность нашими гражданами. Мы взяли все открытые данные о посещаемости сайтов, популярности тех или иных сервисов и сформировали список, который на сегодня включает около 400 сайтов по 18 базовым категориям. Ежедневная совокупная аудитория пользователей этих сервисов составляет более 50 млн. человек, — пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.