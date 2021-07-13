Крылатское превратится в полигон для тестирования необычных мотоциклов

Один из самых популярных в России производителей мотоциклов, индийская компания BAJAJ, организует в субботу, 17 июля, очередной большой тест-драйв своей техники в Москве. Он состоится на базе мотошколы «Крылатское» по адресу: ул. Крылатская, д. 2.

Как обычно, все желающие смогут прокатиться на любом мотоцикле Bajaj, которые продаются в России. Разумеется, покататься на мотоциклах получится только при наличии с собой паспорта, мотоциклетных прав и соответствующей экипировки.

Такие тест-драйвы — это еще и отличная возможность пообщаться с такими же любителями мотоциклетной техники в рамках существующего в России Bajajrussia club. Помимо этого, представители Bajaj в России смогут проконсультировать присутствующих по любым вопросам касаемо мотоциклов Bajaj

О том, как можно зарегистрироваться на мероприятие, можно узнать на официальном сайте bajajrussia.ru и на официальной странице Bajaj Russia в VK.