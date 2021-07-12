Может ли недорогой малокубатурный мотоцикл быть надежным и быстрым?

В России об индийских мотоциклах знают мало, и бюджетные модели в умах потенциальных покупателей ассоциируются, как правило, с продукцией Made in China. А между тем — и это без преувеличений — индусы со своей двухколесной техникой далеко впереди планеты всей. К примеру, бренд Bajaj, основанный аж в 1945 году, сегодня производит мотороллеры, мотоциклы и автомобили не только для нужд собственной страны, но и успешно экспортирует в десятки стран мира.

В нашей стране этот производитель присутствует уже не первый год и стремительно завоевывает сердца российских мотоциклистов (шутка ли, входит в пятерку самых продаваемых брендов мотоциклов в нашей стране).