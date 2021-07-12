Может ли недорогой малокубатурный мотоцикл быть надежным и быстрым?

В России об индийских мотоциклах знают мало, и бюджетные модели в умах потенциальных покупателей ассоциируются, как правило, с продукцией Made in China. А между тем — и это без преувеличений — индусы со своей двухколесной техникой далеко впереди планеты всей. К примеру, бренд Bajaj, основанный аж в 1945 году, сегодня производит мотороллеры, мотоциклы и автомобили не только для нужд собственной страны, но и успешно экспортирует в десятки стран мира.
В нашей стране этот производитель присутствует уже не первый год и стремительно завоевывает сердца российских мотоциклистов (шутка ли, входит в пятерку самых продаваемых брендов мотоциклов в нашей стране).
В линейке Bajaj есть и малокубатурные мотоциклы для начинающих райдеров, и «железные кони» для сельской местности (об одном из таких экземпляров, Bajaj Boxer 150, мы недавно писали), и чисто городские мотики с объемом движка от 125 до 400 «кубов», и даже поклонники чопперов найдут транспорт для себя.
Небольшой табун резвых «лошадей»
Но сегодня наш рассказ о городском нэйкеде Bajaj Pulsar 180. Как нетрудно догадаться, цифра 180 в названии модели обозначает объем его движка. Однако, несмотря на скромный «литраж», Pulsar имеет довольно впечатляющие характеристики по «лошадиным силам» (17 «кобыл» при 8500 об/мин). Плюс передаточные числа в коробке передач подобраны таким образом, что мотоцикл кажется гораздо резвее заявленных «лошадок». Могу с уверенностью сказать, что по динамике разгона эти 180 «кубов» соответствуют 250 «кубикам» на каком-нибудь китайском аналоге.
Секрет такой прыти в технологичности мотоцикла Bajaj. На герое нашего теста реализованы две особые системы. Система Exhaus TEC увеличивает крутящий момент в диапазоне низких и средних оборотов, что достигается специальными настройками выпускной системы.
Также в данной модели используется запатентованная корпорацией Bajaj технология DTS-i. За счет использования полностью цифровой системы зажигания с 2-мя свечами на цилиндр увеличивается скорость сгорания топлива и уменьшается склонность к детонации, тем самым обеспечивается более качественное и эффективное сгорание топлива, что улучшает ходовые характеристики мотоцикла. Это дает достаточную мощность уже на низких и средних оборотах.
Несмотря на свою прыть, Pulsar 180 невероятно экономичный мотоцикл. Если учесть, что езда на нем во время теста была далеко не «пенсионерская» и стрелка тахометра всегда была близи красной зоны, то расход в 3,5 литра на сотню можно считать смехотворным. В условиях каждодневной езды за неделю мне так и не удалось выкатать бак.
Сообразим на двоих?!
Несмотря на то, что Bajaj Pulsar 180 выглядит сравнительно небольшим мотоциклом, когда на него садится высокий взрослый человек, со стороны всё выглядит вполне органично. Нет ощущения, будто здоровенный детина оседлал детскую игрушку. Да, мотоцикл легкий и компактный, но точно не детский.
Он невероятно прост в управлении и обладает отличной маневренностью. Передвижение в столичных пробках по «междурядью» не вызывало ни малейшего дискомфорта. А, главное, при езде на таком мотоцикле получается серьезная экономия по времени. Пятничным вечером навигатор обещал, что на автомобиле 60-километровую дорогу на дачу получится осилить примерно за два часа, но на Bajaj Pulsar 180 это расстояние я преодолел в течение каких-то 40 минут!
Что касательно максималки, то на прямом участке без пассажира и вжавшись в бак, чтобы хоть чуточку улучшить аэродинамику, мотоцикл удалось разогнать до 131 км/ч. Правда, стрелка тахометра при этом ушла в «красную зону». В целом же, если не ставить цель выжать из «Пульсара» все соки, то скорость в 100—110 км/ч для него вполне комфортна. Присутствие на «борту» пассажира вносит коррективы в управление мотоциклом. Заметно теряется динамика разгона, и мотоцикл становится чуть более валким, но к этому быстро привыкаешь, и неприятного чувства от присутствия «номера два» не остаётся совершенно.
К тормозной системе Bajaj Pulsar 180 не возникло ни малейших нареканий. Двухпоршневые суппорта прекрасно справляются с задачей и не перегреваются в режиме активной езды.
Если поискать на просторах всемирной паутины отзывы о мотоциклах Bajaj в целом и о модели Pulsar в частности, то негативные комментарии встречаются крайне редко, да и размещаются они, как правило, поклонниками бэушных японских мотоциклов. Дескать, лучше старый бренд, чем новое не пойми что. С подобным утверждением, «поюзав» Bajaj Pulsar 180, я в корне не соглашусь.
Этот мотоцикл эргономичен, понятен в управлении, выглядит на «пять с плюсом» и по цене совершенно демократичен. На момент публикации материала, розничная цена данной модели в московских мотосалонах была около 160 000 рублей, что очень даже гуманно для нового байка такого уровня технологичности, надежности и качества.