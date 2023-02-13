Китайская Chery пригрела российских сирот

Благотворительный фонд «Арифметика добра» вместе с Chery отпраздновали «День рождения Клуба приемных семей». Ну а какие именины без подарка? И китайцы преподнесли сиротам, которых опекает фонд, роскошный презент — чек на 11 500 000 рублей:

– Мы хотим дать возможность ребятам исполнить свою мечту: получить хорошее образование и выбрать профессию по душе, — заявил на торжественной церемонии директор АО «Чери автомобили Рус» Владимир Шмаков. — Это наш вклад в будущее детей, оставшихся по тем или иным причинам без родительской опеки и любви. Мы уверены, что они ответственно отнесутся к своему будущему и по максимуму используют предоставленную возможность…

Ясное дело, что для крупных корпораций участие в благотворительности — это в большей степени имиджевая история. С другой стороны, все равно приятно, что иностранные бизнесмены не только неплохо зарабатывают на нас, но и возвращают часть прибыли в виде адресной поддержки тем, кто в ней так нуждается. Социальная, понимаешь, ответственность бизнеса.