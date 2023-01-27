Сколько сейчас реально стоят самые дешевые Haval, Chery и Geely

Если для российского рынка новых автомобилей в целом минувший год стал самым неудачным за всю историю (падение на 58,8%), то «Большая китайская тройка» в частности закрыла его, в общем-то, неплохо. Компания Haval недосчиталась всего 14% продаж, Geely — 1%. А Chery и вовсе умудрилась пусть и незначительно, но все же вырасти — на 4%. И это при том, что «поднебесные» машины уже давно перестали быть доступными.

Да, несколько лет назад, когда китайские производители только вступали в борьбу за свое место под солнцем, сердца и кошельки российских потребителей, их прайсы в самом деле радовали глаз. Теперь же — все иначе. Отыскать автомобили по тем ценам, что опубликованы на официальных сайтах, в дилерских центрах крайне сложно. А в случае с некоторыми моделями наблюдается и острый дефицит.

Впрочем, давайте о каждой марке по порядку.