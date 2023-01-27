Сколько сейчас реально стоят самые дешевые Haval, Chery и Geely

Если для российского рынка новых автомобилей в целом минувший год стал самым неудачным за всю историю (падение на 58,8%), то «Большая китайская тройка» в частности закрыла его, в общем-то, неплохо. Компания Haval недосчиталась всего 14% продаж, Geely — 1%. А Chery и вовсе умудрилась пусть и незначительно, но все же вырасти — на 4%. И это при том, что «поднебесные» машины уже давно перестали быть доступными.
Да, несколько лет назад, когда китайские производители только вступали в борьбу за свое место под солнцем, сердца и кошельки российских потребителей, их прайсы в самом деле радовали глаз. Теперь же — все иначе. Отыскать автомобили по тем ценам, что опубликованы на официальных сайтах, в дилерских центрах крайне сложно. А в случае с некоторыми моделями наблюдается и острый дефицит.
Впрочем, давайте о каждой марке по порядку.
CHERY
По легенде, мы искали самый доступный автомобиль. А потому у консультанта, встретившего нас на пороге дилерского центра Chery, первым делом поинтересовались кроссовером Tiggo 4 Pro. Да, это не самая дешевая модель, ведь в линейке пока еще присутствует обычная «четверка». Но поскольку она является, по сути, предшественницей «Прошки» — машиной, утратившей привлекательность и какую-либо актуальность — от нее мы сразу отказались.
Итак, Tiggo 4 Pro. Менеджер заглянул в монитор, пощелкал мышкой и объявил: «В поставках автомобилей нет — могу предложить на выбор только две машины, выставленные в шоу-руме». А это — как минимум 2 263 000 рублей, если кроссовер приобретается в кредит, или 2 313 000 целковых, если за наличные. И где обещанная сайтом Chery базовая комплектация за 2 049 900? Вероятно, «в поставках». Тех самых, которых в ближайшее время не ожидается.
Помимо прочего, консультант предупредил, что скоро желающие приобрести Chery столкнутся с рядом сложностей. Во-первых, уже сейчас партии поставок сократились с 50 до 40 машин на дилера (по крайней мере, на «Мэйджор») — мол, не за горами дефицит. Во-вторых, поскольку дела у бренда идут хорошо, китайцы планируют постепенно отменять спецпредложения. Но правда это или типичная дилерская «пугалка» — большой вопрос.
GEELY
Уж не знаем, действительно ли нехватка автомобилей грозит дилерам Chery, но автосалоны Geely с этой проблемой уже столкнулись, в чем портал «АвтоВзгляд» убедился лично, заглянув в то ли открывающийся, то ли закрывающийся автоцентр бренда на Новорижском шоссе. Как бы то ни было, шоу-рум абсолютно пустой. «Мы маленький дилер — нам поставляют всего четыре автомобиля в месяц», — грустно объяснил консультант.
По его словам, самую доступную модель — кроссовер Coolray — можно заказать в любой комплектации и по тем ценам, что указаны на официальном сайте марки. Другой вопрос, что ждать автомобиль придется около трех месяцев. А все потому, что дилерская сеть марки стремительно растет: если пару лет назад она насчитывала 90 точек, то сегодня — уже 148. Машин просто не хватает.
Поскольку история с «маленьким дилером» не отображала полной картины, мы позвонили в более крупный — узнать, насколько страшен дефицит «Кулреев» в самом деле. Случайный выбор пал на «Major Дмитровка»: выяснилось, что там автомобили в наличии есть. Самый дешевый — кроссовер в средней версии Flagship — готовы отдать по РРЦ, то есть за 2 659 990 рублей. Плюс пообещали скинуть 385 000 «деревянных» за 2022 год выпуска и 185 000 — за покупку в рассрочку.
HAVAL
Но больше всего нас удивили в дилерском центре Haval. По прайс-листу минимальная цена кроссовера Jolion — 1 899 000 рублей. Таких автомобилей в наличии, разумеется, не нашлось: самым доступным вариантом оказался авто в средней комплектации Elite за 2 390 000 целковых (очевидно, с наценкой за «допы»). Но продавец уверил, что мы сможем забрать его за 1 850 000, если согласимся на махинации (подробно об этом мы рассказывали здесь).
Что касается семейства F7, то те популярные кроссоверы тоже по рекомендованной розничной цене не продаются. Скажем, за купеобразный F7x дилер попросил 2 571 000 или 2 429 000 рублей — итоговый прайс зависел от того, воспользуемся мы программой Trade in или нет. Если нужно подешевле — то есть комплектацию попроще — то только под заказ. А заказывать — значит ждать как минимум месяц.
А вообще работники дилерского центра Haval — те, что, по сути, являются лицом бренда для покупателей — в очередной раз ударили этим самым лицом в грязь, продемонстрировав максимальную некомпетентность. Так, например, от своего консультанта мы узнали, что кроссовер H2 (предшественник «Джолиона») производился в Тульской области аж с 2014 года (несмотря на то, что завод открыли только в 2019-м)… Ну что тут еще скажешь?