Беспилотные автомобили могут выпустить на российские дороги уже в 2025 году

Законотворцы за инженерами не поспевают. Беспилотные легковушки и грузовики уже катаются, пусть и в формате тестов, по дорогам общего пользования, а вот определиться с юридическими аспектами движения автоматизированных транспортных средств пока не получается. Впрочем, велика вероятность, что скоро и эта проблема решится.

Первый шаг в урегулировании вопрос ответственности при ДТП с участием беспилотников сделали в Минтрансе, где подготовили соответствующий законопроект. Выпустить высокоавтоматизированные машины на российские дороги в полноценном режиме предложено уже с сентября 2025 года, но при соблюдении ряда условий.

Во-первых, беспилотники не должны ездить по маршрутам транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Во-вторых, машины с автопилотом будут обязаны иметь систему автоматического управления со встроенными средствами криптографической защиты информации, бортовое устройство регистрации событий, а также аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

В случае ДТП с участием беспилотников Минтранс предлагает использовать прописанные в Гражданском кодексе России указания, которые устанавливают «безвиновную ответственность владельца источника повышенной опасности». Таким образом, по умолчанию виновником будет считаться владелец «умного» авто. Но если авария случится из-за конструктивных особенностей машины или диспетчера, управлявшего движением удаленно, то ответственность понесет производитель или тот самый диспетчер соответственно.

При этом инциденты с участием беспилотных автомобилей обязательно должны будут оформлять инспекторы ГИБДД. А у страховых компаний появится право получать доступ к бортовой информации транспортных средств, попавших в аварию.