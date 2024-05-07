Эксперт объяснил, что делать после заправки авто некачественным топливом

Несмотря на широкую сеть фирменных автозаправочных станций по всей России, риск нарваться на некондиционный бензин по-прежнему существует. И что делать, оказавшись в такой ситуации? Незамедлительно обращаться к специалистам, советуют эксперты.

Ситуация, в которой может оказаться каждый

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрея Борисова, после заправки некачественным топливом лучше не рисковать — не пытаться доехать до сервисного центра самостоятельно, а вызвать эвакуатор. Специалисты сольют некондиционный бензин, промоют топливную систему, заменят фильтр и проведут диагностику мотора на предмет возможных повреждений.

— В целом не рекомендую пытаться самостоятельно устранять те или иные неисправности, связанные с некачественным топливом. Обращение к квалифицированным специалистам поможет минимизировать ущерб и предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем, — подчеркнул Андрей Борисов.